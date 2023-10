Da euforia à queda, time de Pelé não ganha um jogo sequer e é rebaixado

No início do ano, a expectativa no Tricordiano era grande. Pelé, cidadão de Três Corações, foi oficializado como presidente de honra do clube. Edinho, o filho do Rei, foi contratado como treinador. Mas quando a bola rolou, tudo desandou. O time acabou rebaixado no Campeonato Mineiro.

A queda, uma rodada antes do fim da primeira fase, aconteceu sem o time entrar em campo. Foi definida na noite de segunda-feira, após o Democrata vencer o América de Teófilo Otoni. O time de Governador Valadares chegou a dez pontos e não pode mais ser alcançado pela equipe de Três Corações.

O Tricordiano tem apenas cinco pontos e não venceu uma partida sequer nas dez vezes em que entrou em campo. Só tem campanha melhor do que o outro rebaixado, o América de Teófilo Otoni, que soma três pontos. Coincidentemente, os dois se enfrentam na rodada final.

Os problemas que levaram o clube ao descenso vão da troca de técnicos à interdição de seu estádio, o que obrigou o time a mandar jogos fora de casa. A equipe teve de fazer cinco jogos longe de sua sede, mesmo sendo mandante. Isso ocorreu devido à perda de dois mandos e à interdição do estádio Elias Arbex. O clube ainda chegou a ser suspenso do campeonato pela Justiça, mas conseguiu reverter a decisão.

E Edinho, aposta como treinador, participou da montagem do elenco, mas acabou substituído após apenas duas derrotas. A diretoria divulgou uma nota ontem em que lamenta o rebaixamento, reclama da falta de apoio e afirma que o time foi obrigado a conviver com “viagens longas e cansativas”. Os cartolas também apelaram para um velho argumento, utilizado no futebol em momentos difíceis: alegaram que o clube enfrentou “erros de arbitragem”.

Agora, é recomeçar, no Módulo 2. E os dirigentes garantem que há “surpresas por vir”. Mas, após encerrar a sua campanha no Mineiro, o clube só irá retomar os trabalhos no dia 10 de maio.