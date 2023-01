Damar Hamlin assiste partida do Buffalo Bills no estádio após se recuperar de parada cardíaca; veja

O duelo pelo Divisional Round da NFL entre Buffalo Bills e Cincinnati Bengals contou com uma presença especial no Highmark Stadium, casa da equipe de Buffalo. Damar Hamlin, safety da franquia de Nova York que chocou o mundo ao sofrer uma parada cardíaca em campo, teve alta médica no começo do mês e compareceu ao duelo decisivo.

Imagens divulgadas nas redes sociais e na transmissão da partida mostram o safety desembarcando de um carro no estádio e se dirigindo para os camarotes, onde acompanha a partida de sua equipe ao lado da família. Em recuperação, o atleta retorna aos poucos ao dia a dia da franquia, tenho visitado os colegas nesta semana. Apesar da presença de Hamlin, o Bills foi derrotado pelo Bengals por 27 a 10 e foi eliminado dos playoffs da NFL.

Justamente no duelo com o Bengals na temporada regular, Hamlin sofreu uma parada cardíaca e precisou ser reanimado em campo dando entrada no hospital em estado crítico. No dia 9 de janeiro, o safety recebeu alta médica do hospital da Universidade de Cincinnati.

El receptor de los Bengals de Cincinnati Tee Higgins corre cerca del safety de los Bills de Búfalo Damar Hamlin durante el encuentro del lunes 2 de enero del 2022. (AP Foto/Joshua A. Bickel)

Após a vitória, o Bengals enfrenta o Kansas City Chiefs na decisão da AFC, na próxima semana. Quem vencer a decisão de conferência garante uma das vagas para o SuperBowl desta temporada, marcado para o dia 12 de fevereiro, no State Farm Stadium em Glendale, Arizona, nos Estados Unidos.

Veja o vídeo