Damar Hamlin está ‘neurologicamente intacto’ e apresenta melhora considerável, diz Buffalo Bills

Damar Hamlin, safety do Buffalo Bills, internado desde a última segunda-feira após sofrer uma parada cardíaca em campo no jogo contra o Cincinnati Bengals, apresentou uma melhora considerável em seu estado de saúde nas últimas 24 horas e segue “neurologicamente intacto”, segundo nota oficial divulgada pela franquia da NFL nesta quinta-feira.

Por outro lado, o jogador continua internado em estado grave no Hospital da Universidade de Cincinnati. Ele desmaiou na partida de segunda-feira após receber uma forte pancada no peito do wide receiver Tee Higgins, dos Bengals, ainda no primeiro quarto do jogo, quando o Bills perdia por 7 a 3. Hamlin foi atendido em campo antes de ser levado ao Hospital.

“De acordo com os médicos, Damar Hamlin mostrou uma melhora notável nas últimas 24 horas. Embora ainda gravemente doente, ele demonstrou que parece estar neurologicamente intacto”, informou o boletim dos Bills, publicado nas redes sociais. “Seus pulmões continuam a melhorar e ele está progredindo constantemente.”

Damar Hamlin recebe apoio de torcedores na porta do Hospital onde está internado. Foto: Joshua A. Bickel/AP

A partida entre Buffalo Bills e Cincinatti Bengals foi suspensa após a parada cardíaca de Hamlin em campo. Os dirigentes da NFL disseram que considerariam todas as opções de agendamento quando começaram a decidir se completariam o jogo de segunda-feira, que foi interrompido após o incidente do primeiro quarto. A liga disse anteriormente que o jogo não seria retomado nesta semana.

Jordon Rooney, representante de marketing de Hamlin, demonstrou otimismo durante entrevista nesta quarta-feira à NFL Network. “No momento, as coisas estão caminhando para uma direção positiva. Acho que a reação foi o que os médicos queriam ver e viram. Não posso falar especificamente sobre isso. Mas as coisas estão caminhando na direção certa.”

Tio de Hamlin, Dorrian Glenn, disse durante uma entrevista nesta terça-feira à CNN que Hamlin foi ressuscitado no campo e novamente no hospital. “Ele foi ressuscitado apenas uma vez”, disse Rooney. “Não há clareza neste momento em termos de quanto tempo as coisas vão durar, quanto tempo vai levar, para onde as coisas vão. Então, para o família, é apenas uma questão de ver mais sinais positivos e, com sorte, continuar construindo isso.”