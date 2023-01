Damar Hamlin posta foto assistindo jogo do Buffalo Bills na NFL e comemora touchdown relâmpago

Em recuperação da parada cardíaca sofrida em campo na última semana em partida da NFL, aos poucos, Damar Hamlin retoma a rotina de postagens nas redes sociais. Um dia após ter feito seu primeiro post agradecendo o carinho dos fãs, o atleta do Buffalo Bills postou uma foto em seu Instagram assistindo ao duelo de sua franquia com o New England Patriots neste domingo, 8. A partida terminou com placar de 35 a 23 para a equipe de Damar Hamlin.

Ao lado de sua família e com uma camiseta alusiva ao seu tratamento e recuperação, o safety posou para fotos fazendo o gesto de coração com as mãos e escreveu na legenda “É hora do jogo”, em alusão ao compromisso dos Bills na 18ª e última semana de temporada regular da NFL. O Bills já está garantido nos playoffs da liga.

Para alegria de Hamlin, logo no primeiro lance da partida, o Buffalo Bills anotou um touchdown espetacular. Nyheim Hines correu 96 jardas e inaugurou o marcador.

Na comemoração, os jogadores homenagearam o colega fazendo o número 3, usado pelo safety, que celebrou o lance no Twitter escrevendo “Hines Livre” e marcando o companheiro de franquia na postagem.