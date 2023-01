Damar Hamlin posta pela primeira vez após sofrer parada cardíaca na NFL: ‘Vai me deixar mais forte’

Cinco dias após ter sofrido uma parada cardíaca no jogo contra o Cincinnati Bengals pela NFL após ter protagonizado um tackle forte, o safety do Buffalo Bills Damar Hamlin fez sua primeira postagem nas redes sociais. Na mensagem o safety agradeceu por quem rezou por ele e afirmou que o acidente o deixará “mais forte”.

Na última sexta-feira Hamlin teve seu tubo de respiração removido e passou a respirar sem o auxílio dos aparelhos. De acordo com o empresário do atleta, ele já fala e chegou até mesmo a fazer uma videochamada com os companheiros de Buffalo Bills.

Neste sábado, 7, Hamlin usou o Instagram para se comunicar com o mundo pela primeira vez e escreveu um texto agradecendo todo amor recebido.

Damar Hamlin recebeu diversas homenagens durante a rodada da NFL, incluindo do treinador do Kansas City Chiefs, Andy Reid, neste sábado. Foto: David Becker/AP

“Quando você coloca amor verdadeiro no mundo, ele volta para você três vezes mais. O amor tem sido avassalador, mas eu sou grato por cada pessoa que rezou por mim e entrou em contato. Reunimos o mundo por trás disso. Se você me conhece, sabe que isso só vai me deixar mais forte. Em um longo caminho continue orando por mim!”, escreveu Damar Hamlin.

Apesar da melhora apresentada nos últimos dias, o atleta de 24 anos segue internado em um hospital de Cincinnati.

Bills prestam homenagem ao atleta

Neste sábado, o Buffalo Bills resolveu mudar a tradição de sábado — de postar um resumo da semana — para destinar o espaço com uma mensagem especial sobre Damar Hamlin. Em um vídeo curto de menos de um minuto, foram resgatados momentos e imagens do atleta defendendo a camisa 3 da franquia.

“Neste dia é quando normalmente postamos um vídeo viral sobre os jogos da semana. Nesta semana, porém, pensamos que deveríamos fazer algo diferente e usar esse tempo para celebrar nosso irmão Damar Hamlin.

“Ele é assim. Uma pessoa benevolente, um lutador, um guerreiro, um encorajador. É assim que ele é. Sempre quer retribuir e ajudar, sempre quer buscar a próxima oportunidade para ser a luz de alguém. Esse é ele, sempre nobre. E temos certeza de que quando ele se recuperar vai buscar ajudar tantas outras pessoas”, disse o post.