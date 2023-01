Damar Hamlin tem alta hospitalar e é liberado para voltar a Buffalo e concluir recuperação

O jogador de futebol americano Damar Hamlin recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira. A informação foi divulgada por sua equipe, o Buffalo Bills, e pela equipe do hospital da Universidade de Cincinnati.

“Estamos emocionados e orgulhosos de informar que Damar Hamlin recebeu alta hospitalar está voltando para Buffalo. Ele está indo bem. Este é mais uma etapa da recuperação”, escreveu a franquia.

Damar Hamlin estava internado desde a noite da última segunda-feira. Ele teve uma parada cardíaca durante o jogo com o Cincinnati Bengals pela NFL.

Neste fim de semana, o o safety do Buffalo Bills fez sua primeira postagem nas redes sociais. Na mensagem o safety agradeceu por quem rezou por ele e afirmou que o acidente o deixará “mais forte”.

Na última sexta-feira, Hamlin teve seu tubo de respiração removido e passou a respirar sem o auxílio dos aparelhos.

PARADA CARDÍACA

Ainda no primeiro quarto de partida, com o placar em 7 a 3 para o time de Cincinnati, Hamlin, de 24 anos, precisou ser salvo pela equipe médica das duas equipes e uma equipe independente. Após um choque com o adversário, para parar uma jogada de ataque do oponente, Damar caiu, se levantou e caiu novamente sozinho.

O atleta ficou cerca de 10 minutos sendo atendido em campo e precisou de massagem cardíaca, desfibrilador e conseguiu ter os batimentos cardíacos restabelecidos. Após a retirada de Hamlin de campo, os dois times deixaram o gramado e seguiram para o vestiário e a partida entre Cincinnati Bengals e Buffalo Bills foi suspensa.