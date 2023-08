A luta entre Mark Zuckerberg e Elon Musk pode acontecer no Coliseu, em Roma. De acordo com uma fala de Dana White, chefão do UFC, em entrevista ao podcast Hotboxin’ with Mike Tyson, os dois bilionários querem lutar e as conversas para que o combate aconteça na Itália já estão em andamento.

“É real, eles querem lutar. Nós estávamos literalmente falando sobre o Coliseu para essa luta. Na verdade, eu tive uma reunião com a equipe do Ministério da Cultura na Itália para que essa luta seja no Coliseu, se seria possível. Seria MMA. Estamos conversando”, afirmou White.

Dana já comentou algumas vezes que a luta entre Zuckerberg e Musk tem tudo para ser uma das maiores arrecadações da história do esporte. O recorde atual de combate mais rentável pertence aos boxeadores Floyd Mayweather e Manny Pacquiao, que venderam US$ 4,6 milhões (R$ 22 milhões) em 2015. A expectativa de Dana é que o provável confronto entre Mark Zuckerberg e Elon Musk chegue a US$ 1,8 bilhão (cerca de R$ 8,6 bilhões).

Coliseu pode ser o local da luta entre Mark Zuckerberg e Elon Musk Foto: David Iliff (CC)

“Imagina o tamanho da luta. Dois dos caras mais ricos e poderosos do mundo lutando no maior palco da história. Quem não quer ver isso? É o tipo de luta que sua avó vai querer assistir. Só uma luta entre Donald Trump e Vladimir Putin poderia ser maior que essa”, explicou o chefão do UFC.

Para muitos, o possível confronto entre os bilionários donos das redes sociais pode ser apenas um evento envolvendo dinheiro e marketing para Dana White. Contudo, o mandatário do maior evento de MMA do mundo deixa claro que Zuckerberg e Musk estão levando a série e se preparando para o embate.

“Zuckerberg está levando isso muito a sério. Ele é um grande fã do UFC, ele treina. Ele é um fã de MMA, para ser mais claro. Elon cresceu lutando judô, ele é um legítimo judoca. Caso a luta aconteça, nós colocaríamos um card com diversas lutas incríveis e esses dois no evento principal”, finalizou Dana White.

Continua após a publicidade

A ideia de Dana foi aprovada por Ícaro Quinteiro, COO da Onabet, site de cassino e jogos online. “Roma, caso confirmada como palco deste evento, estaria nos holofotes de todo o mundo. O engajamento de todas as redes, a partir do momento em que houver um anúncio oficial, será astronômico. E isso afetaria todas as áreas. Cassinos e plataformas de apostas esportivas sentiriam o impacto. É uma noite esportiva que tem tudo para bater todos os recordes.”

Relembre outros eventos que aconteceram no Coliseu nas últimas décadas

Em maio de 2003, o cantor britânico Paul McCartney realizou um espetáculo acústico no Coliseu, em Roma. De acordo com os registros do Estadão, “Paul McCartney dedilhou seu violão acústico e apresentou um raro concerto de velhos sucessos dos Beatles, como ‘Yesterday’ e ‘Hey Jude’”. O show beneficente foi presenciado por cerca de 400 pessoas e arrecadou cerca de 250 mil euros. A renda foi revertida para os serviços arqueológicos da cidade e para a campanha contra minas terrestres.

Paul McCartney realizou show no Coliseu em Roma em 2003. Foto: Alessia Pierdomenico/ Reuters

Uma cena marcante do cinema também teve o Coliseu como cenário. Em O voo do Dragão, de 1972, Bruce Lee e Chuck Norris protagonizam uma luta na cena final que teve alguns momentos gravados no local. Por causa de restrições, as gravações não puderam ser feitas integralmente no local e foi necessário driblar a fiscalização para capturar alguns registros.