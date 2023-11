Depois de críticas no Pan, CazéTV confirma transmissão dos Jogos Olímpicos de Paris

A Olimpíada de Paris-2024 vai estar na CazéTV, do streamer Casimiro Miguel. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, em vídeo recheado com atletas brasileiros. Serão 500 horas ao vivo dos prinicipais eventos esportivos. Somente no YouTube, o canal tem 9,4 milhões de inscritos. O anúncio contou com participação de Vini Jr, Rayssa Leal, Rebeca Andrade e outros atletas. Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 vão acontecer entre 26 de julho e 11 de agosto.

A proposta do acordo com o Comitê Olímpico Internacional (COI) é levar os Jogos ao público de jovens fãs que abraçaram a linguagem descontraída e torcedora da CazéTV. Além do elenco atual do canal, que inclui Casimiro, Luis Felipe Freitas, Fernanda Gentil, entre outros destaques, o canal também conta com uma equipe de ex-atletas e influenciadores que vão construir o caminho até Paris. Serginho, Laís Souza, Pedro Scooby e PA são alguns dos nomes que estão confirmados para este projeto. O plano também inclui estruturas tanto no Brasil quanto em Paris.

“Nestes Jogos Pan-Americanos, estamos aproximando os fãs dos atletas brasileiros de uma maneira única que combina apoio fervoroso e profundidade esportiva. Para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, pretendemos aprimorar ainda mais esse vínculo com o esporte e os atletas olímpicos brasileiros”, disse Fabio Medeiros, Head de Conteúdo da LiveMode, empresa parceira de Casimiro no projeto.

Na TV aberta brasileira, a transmissão deve ficar por conta da TV Globo. A exclusividade é por o COI não ter fechado com outras interessadas, devido ao alto custo, segundo o portal Notícias da TV. Será a primeira vez que apenas a Globo terá a transmissão na TV aberta. Em Tóquio-2021, o canal BandSports também transmitiu. Já em 2012, o grupo Globo teve apenas o SporTV, porque a Record tinha exclusividade na TV aberta.

Transmissão do Pan recebe críticas

Sem exibição em TV aberta, o Pan-Americano de Santiago é transmitido nos canais da Twitch e Youtube da CazéTV. Entretanto, houve fãs de esportes olímpicos que torceram o nariz tanto pela escolha das modalidades transmitidas quanto pelo estilo de trabalho dos profissionais envolvidos. Em resposta, Casimiro explicou a proposta da transmissão e prometeu melhorar.

“O Pan é um evento muito variado. Aí a gente tem de encontrar o meio-termo entre a galhofa, o entretenimento, a brincadeira e a informação”, justificou o streamer. “A gente recolheu todos os feedbacks. Não ignoramos, nós concordamos. Estamos tentando melhorar”, completou Casimiro.

A associação da CazéTV com esportes olímpicos começou com a parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para a transmissão de grandes eventos, além do Pan. A transmissão dos jogos de Santiago já alcançou mais de 40 milhões de pessoas. O estilo descontraído na transmissão vai continuar na Olimpíada, como também foi na primeira experiência do canal, a Copa do Mundo do Catar 2022.