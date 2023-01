Diretoria efetiva Zé Ricardo no comando do Flamengo

Em maio, Muricy sofreu uma arritmia e decidiu posteriormente se afastar da função de técnico do Flamengo. No dia 26, então, Zé Ricardo assumiu a direção do time, enquanto a diretoria não encontrava um sucessor definitivo. Agora, no entanto, mudou de postura e resolveu apostar de vez no treinador.

Zé Ricardo, de 47 anos, dirigiu o Flamengo em 11 partidas, com seis vitórias, quatro derrotas e um empate, retrospecto que deixa o time em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, com 23 pontos somados em 14 rodadas, campanha que foi considerada satisfatória para a diretoria decidir pela sua efetivação.

Antes de passar a trabalhar com os profissionais do Flamengo, Zé Ricardo dirigia a equipe de juniores, tendo sido campeão no início deste ano da Copa São Paulo. E pelas suas mãos passaram jogadores que agora compõem o elenco principal do clube da Gávea, como o atacante Felipe Vizeu e o lateral-esquerdo Jorge.

No último fim de semana, Zé Ricardo ficou fora do banco de reservas do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro, no Mané Garrincha, para cumprir suspensão. Agora, em seu primeiro jogo como técnico efetivado, ele voltará a dirigir o time no próximo sábado, em clássico com o Botafogo, válido pela 15ª rodada do Brasileirão, marcado para o Estádio Luso-Brasileiro.