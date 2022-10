Dortmund e Union Berlin perdem e briga pela liderança do Alemão fica embolada

A oitava rodada do Campeonato Alemão teve sequência na manhã deste sábado e foi praticamente perfeita para o Bayern de Munique, que goleou o Bayer Leverkusen na sexta-feira. O líder Union Berlin foi derrotado por 2 a 0 pelo Eintracht Frankfurt, enquanto o Borussia Dortmund perdeu por 3 a 2 para o Colônia, ambos fora de casa.

Campeão das 10 últimas edições do torneio, o Bayern de Munique volta a se aproximar dos líderes. Com 15 pontos, o time da baviera fica na terceira posição, ultrapassando o Borussia Dortmund, que tem a mesma pontuação e fica em quarto. O Colônia é o sétimo colocado, com 13 pontos.

Líder do campeonato, Union Berlin perdeu para o Frankfurt fora de casa

A derrota deste sábado foi a primeira do Union Berlin nesta temporada, mas o time segue na liderança, com 17 pontos. O Frankfurt subiu para a quinta colocação com o triunfo, somando 14 pontos, atrás do Hoffenheim, que tem 13.

Quem também aproveita a combinação de resultados é o Freiburg, que venceu o Mainz por 2 a 1 em casa neste sábado. O time assumiu a vice-liderança, com os mesmos 17 pontos do Union Berlin. O Mainz está em 10º, com 11 pontos.

A manhã deste sábado ainda teve a goleada do RB Leipzig por 4 a 0 sobre o lanterna Bochum. Em negociações com o Chelsea, o francês Christopher Nkunku voltou a se destacar pelo Leipzig com dois gols marcados no duelo. De volta ao time, Timo Werner marcou os outros dois gols do confronto. O Leipzig está em nono, com 11 pontos, enquanto o Bochum soma apenas um.

Ainda nesta manhã, Wolfsburg e Stuttgart fizeram um duelo de muitos gols, que terminou com vitória dos mandantes por 3 a 2.