Dream Tour começa nesta terça-feira com 88 surfistas e premiação igual para homens e mulheres

Principal competição do surfe no País, o Dream Tour tem previsão de começar sua jornada nesta terça-feira, em Xangri-lá, praia do litoral norte gaúcho. Retomado no ano passado, o Circuito Brasileiro de Surfe terá novamente seis etapas e um total de 88 competidores, sendo 24 na chave feminina.

A janela de competição na etapa gaúcha vai de 11 a 19 de abril. Se começar pela disputa feminina, a primeira bateria irá contar justamente com a vencedora dessa etapa no ano passado, a carioca Julia Duarte. Ela fará a disputa com outra surfista do Rio, Karol Ribeiro, e com a catarinense Maya Carpinelli. Já a atual campeã do Dream Tour, Silvana Lima, estreia apenas na quinta bateria.

Entre os homens, a disputa iniciará com os paulistas Marcos Correa, Diego Aguiar, Tales Araújo e o campeão mundial de ondas gigantes, Lucas “Chumbo” Chianca. Atual vencedor do circuito, Israel Júnior vai para a água na nona bateria.

Estrutura em construção da primeira etapa do Dream Tour em Xangri-lá, Rio Grande do Sul. Foto: David Castro/ CBSurf

O Dream Tour dará R$ 40 mil como prêmio para o campeão de cada uma das etapas - o segundo colocado leva R$ 15 mil. A premiação é igualitária para homens e mulheres por uma questão de justiça e, também, como forma de atrair mais competidoras.

“Dentro da água é cheio de mulheres surfando, mas competindo não. Esse é o grande desafio que a gente tem, transformar o mundo no atleta numa coisa atrativa e segura para que as meninas possam se arriscar nessa carreira, que tenham mais confiança em seguir esse caminho”, diz o presidente da CBSurf, Teco Padaratz. “É um constrangimento para mim, que sou homem, saber que temos um número muito menor de mulheres (na competição).”

Além da etapa gaúcha, o circuito este ano terá provas no Paraná (julho), Santa Catarina (agosto/setembro), Rio Grande do Norte (setembro), Rio de Janeiro (novembro) e Fernando de Noronha (dezembro). Ao anunciar o Dream Tour no ano passado, a CBSurf manifestara o desejo de ampliar o número de etapas em 2023, mas uma série de fatores levou a entidade a repetir a fórmula, com seis disputas.

Continua após a publicidade

Duas foram as principais razões apresentadas: uma delas é o calendário da WSL, a Liga Mundial de Surfe, que poderia conflitar com o do Dream Tour e afastar alguns dos principais concorrentes. O outro motivo é o próprio calendário das marés no Brasil - não faria sentido levar uma etapa a uma praia que não tivesse boas ondas naquele período.

“Não será restrito a seis etapas, mas continua (este ano) por uma questão de calendário mesmo. Hoje, se você quiser colocar uma sétima etapa do Dream Tour, considerando que dos 88 surfistas vários correm o Mundial também, você já coloca uma situação difícil, porque a gente vai se obrigar a colocar uma etapa junto de uma etapa da WSL relevante. E, em respeito aos atletas, a gente recuou”, comenta Padaratz.