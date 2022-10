Duelo Esquiva Falcão x GGG pelo título mundial deve sair no máximo em 120 dias

A longa espera de Esquiva Falcão para disputar o título mundial está chegando ao fim. O duelo entre o brasileiro, medalha de prata em Londres/2012, e Gennady GGG Golovkin, campeão dos médios da Federação Internacional de Boxe (FIB), deve sair no máximo em 120 dias. Esquiva é o primeiro do ranking desta entidade.

Golovkin foi autorizado pela Associação Mundial de Boxe (AMB), da qual também é o dono do cinturão, para lutar com Esquiva, com a obrigatoriedade de que o cubano Erislandy Lara, primeiro colocado na lista da AMB, seja o próximo a ter oportunidade de lutar pelo título.

Com isso, os empresários de Golovkin vão se reunir nos próximos dias com a empresa Top Rank, que cuida da carreira de Esquiva, para acertar os detalhes do combate. Casaquistão, país de GGG, e Estados Unidos são as sedes mais viáveis.

Esquiva Falcão x GGG pelo título mundial deve sair no máximo em 120 dias. Foto: Reprodução/Twitter

GGG, de 40 anos, tem uma cartel de 42 vitórias, com 37 nocautes, duas derrotas e um empate. Sua última luta foi em 17 de setembro, quando perdeu para o mexicano Saul Canelo Alvarez, por pontos.

Aos 32 anos, o canhoto Esquiva Falcão está invicto como profissional, ao somar 30 triunfos, com 20 por nocaute. Ele se apresentou pela última vez em 29 de maio, com vitória sobre o argentino Christian Fabián Rios, por pontos.