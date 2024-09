‘É catastrófico’: Neymar critica Mbappé a brasileiros do Real Madrid, diz rádio

Segundo informações do jornalista francês Cyril Hanouna, da rádio Europe 1, o atacante da seleção brasileira afirmou que dividir clube com Mbappé era “catastrófico, o inferno”. A revelação aconteceu ao vivo no programa On marche sur la tête, da rádio francesa.

“Os brasileiros do Real Madrid são amigos de Neymar. Sempre houve uma guerra entre Neymar e Mbappé. Neymar escreveu sobre Mbappé aos brasileiros, dizendo a eles que era catastrófico (jogar com ele), que era o inferno”, diz Hanouna no programa.