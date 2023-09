Alisson, Antônia, Marquinhos, Kathellen e Renan Lodi; Casemiro, Marta e Ary Borges; Vinícius Júnior, Debinha e Neymar. É possível uma seleção brasileira com essa escalação? Se você respondeu que não, errou. A presença de jogadoras no Ultimate Team, modo mais badalado do EA FC 24, é a principal novidade e o maior acerto da empresa na primeira edição após o fim da parceria com a Fifa.

São jogadoras de seis ligas disponíveis, ampliando o número de possibilidades na montagem das equipes no game. Para aqueles que não estão familiarizados com o Ultimate Team, o modo disponibiliza diversas cartas de jogadores e agora de jogadoras também, seja em pacotes, desafios ou objetivos, para formação do time dos sonhos a fim de encarar oponentes online ou mesmo offline na busca por recompensas.

É possível encontrar estrelas do futebol feminino como Alexia Putellas, campeã do mundo pela Espanha recentemente, e Sam Kerr, australiana que atua no Chelsea, da Inglaterra. O Brasil está muito bem representado. A brasileira com maior classificação é Debinha, do Kansas City Current, dos Estados Unidos, com 88. Marta, já aposentada da seleção, também está no EA FC, assim como Kathellen, Antônia e Ary Borges, jogadoras que estiveram na Copa do Mundo neste ano.

Agora é possível usar uma formação mista no Ultimate Team do EA FC 24 Foto: Marcius Azevedo / Estadão

As jogadoras foram representadas com todos os detalhes possíveis. A americana Carson Pickett, do Louisville, por exemplo, que nasceu sem o antebraço e a mão esquerda, é reproduzida fielmente no game. Apesar de todo o esforço para fornecer uma nova experiência aos players, a EA Sports sofreu algumas críticas por unir homens e mulheres no Ultimate Team. A verdade é que foi um enorme acerto da empresa.

IMERSÃO

Polêmica à parte em relação ao futebol feminino, o EA FC 24 aposta em uma experiência imersiva para cativar os players. São diversas novas animações que procuram passar o que é uma partida real de futebol, desde o clima no vestiário aos lances em campo. Os árbitros receberam especial atenção, seja passando o famoso spray e ajustando a barreira antes de uma falta ou aplicando os cartões. São situações simples, mas que são um diferencial para aqueles jogadores mais exigentes.

Continua após a publicidade

Em campo, a tecnologia HyperMotionV traz o futebol real para o virtual. São dados de mais de 180 partidas dos principais campeonatos para influenciar nas movimentações dos jogadores e jogadoras. As principais estrelas têm seu próprio estilo de corrida. Outro detalhe desta edição (e muito positivo) são os PlayStyles. Estilos que servem para deixar o atleta ainda mais próximo do que ele fez nos gramados reais, com habilidades que quase ninguém mais tem.

Por fim, ainda sobre o modo Ultimate Team, outra novidade são as Evoluções. Você escolhe um jogador que atende aos requisitos e pode ir evoluindo aos concluir objetivos. Há metas agora no desempenho do atleta.

AI MAIS PRESENTE

A ‘jogabilidade’ está diferente da edição anterior. A inteligência artificial está mais eficiente, o que proporciona uma melhor experiência. Não à toa, o modo carreira está muito mais imersivo. Além disso, agora é possível fazer uma trajetória na beira do gramado, como treinador. Com ajuda dos auxiliares, você trabalha diariamente para melhorar sua equipe. Os PlayStyles também deram uma cara nova para sua carreira como jogador. O EA FC 24 conta ainda com os modos Clubs e Volta Football, que também receberam atualizações interessantes. O menu foi reformulado e está bastante intuitivo.

O EA FC 24 foi lançado na última sexta-feira para quem comprou a versão ultimate (e mais cara). Para aqueles que compraram a versão standard (R$ 359), o jogo vai ser liberado nesta sexta, para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC.