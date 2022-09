Earnie Shavers morre aos 78 anos, conhecido como a maior pancada da história do boxe

Apontado por Muhammad Ali como o possuidor da maior pancada da história do boxe, o norte-americano Earnie Shavers morreu, nesta quinta-feira, um dia depois de completar 78 anos. A causa da morte não foi revelada pela família.

Shavers lutou como profissional de 1969 a 1995. Foram 89 lutas, com 74 vitórias (68 nocautes), 14 derrotas e um empate. Ele teve duas oportunidades frustradas de conquistar o título mundial dos pesos pesados. A primeira foi em 1977, quando perdeu para Muhammad Ali, por pontos, após 15 assaltos.

George Foreman, Leon Spinks, Earnie Shavers, Ken Norton, George Chuvalo e Chuck Wepner marcaram época na nobre arte Foto: Ethan Miller/ Reuters

Em 1979, “O Destruidor” tentou mais uma vez ganhar o principal cinturão do boxe, mas perdeu para Larry Holmes, por nocaute técnico, no 11º round.

Sua vitória mais marcante foi diante do também lendário Ken Norton, no primeiro assalto, com menos de dois minutos de luta, em 1979. Sua fama de grande nocauteador, o levou para o cinema. Fez teste para assumir o personagem de Clubber Lang, em Rocky 3, mas após bater forte no ator Sylvester Stallone acabou perdendo a vaga para Mister T.