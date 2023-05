Enquanto Messi faz as malas para se mandar do PSG, Neymar fala em paz com a torcida após ser xingado

Neymar parece disposto a tomar um caminho distinto ao escolhido por Messi em Paris. Enquanto o jogador argentino faz as malas e vai deixando aos poucos do clube francês, o atacante brasileiro sinaliza com a intenção de permanecer por lá. Messi sai de cena, mas sem antes ser condenado e xingado pelos torcedores. Um dia após manifestação da torcida na sede do PSG, Neymar defendeu a paz entre as partes, torcedores e clube, para que a temporada termine bem, com o título do Campeonato Francês, e comece bem também mais uma série de mudanças no time.

Diferentemente de Messi, cujo contrato termina em um mês, Neymar está amarrado ao PSG até 2027, como ele mesmo pediu, ao fazer valer cláusula do seu contrato para esticar o vínculo por mais uma temporada. O acordo acabava depois da Copa de 2026. Mas parece que os torcedores do Paris vão fazer da vida do brasileiro um inferno. A paz apregoada por Neymar não existe neste momento, e, tanto lá como cá, os torcedores têm o poder de colocar para fora quem eles quiserem.

Messi e Neymar em ação no PSG: amigos, jogadores devem ter destinos separados na próxima temporada Foto: Christian Hartmann / Reuters

Messi tem seu plano encaminhado. Ele e o PSG não vão renovar o contrato. Foi uma furada para o argentino trocar o Barcelona pelo PSG no terreno esportivo. A verdade é que Messi nunca foi feliz jogando em Paris. Nem de longe foi o mesmo que era antes de chegar à França.

Nesta quinta, o Barcelona festejou seu esforço em baixar os salários do futebol em 120 milhões de euros para conseguir estar dentro das regras financeiras da La Liga, que organiza o campeonato na Espanha. Tem ainda outros 80 milhões de euros para dar fim. Desse modo, abre as portas para a volta de seu principal jogador. Aos 35 anos, Messi é esperado em Barcelona no fim de semana, uma vez que não jogará pelo PSG porque foi punido ao faltar a um treino por motivos pessoais. Ele viajou à revelia para a Arábia Saudita a fim de atender compromissos comerciais. Clubes daquele país também estão de olho no jogador. E por um caminhão de dinheiro.

Messi é muito apegado à família, mulher e filhos, e não ficaria longe deles para jogar na Arábia. Não se sabe se sua mulher gostaria de morar no país, mais acostumada que está com Barcelona e Paris.

Os Estados Unidos são uma possibilidade, mais pela formação das crianças e deleite da mulher do que propriamente de Messi em ganhar títulos e se impor como o melhor do mundo novamente. Ele sinaliza que quer jogar em alto nível sempre e quando não puder mais fazer isso, para. Acredita que tenha pernas para mais duas ou três temporadas. David Beckham tem um time nos EUA e já teria feito o convite para Messi. Seria uma vida mais fácil e de menos competição, uma espécie de golfinho a ser visto e aplaudido em ação. Convenhamos, não combina com Messi.

Os ingleses também estão de olho no argentino. Pep Guardiola, seu mentor no Barcelona, nunca deixou de acompanhar seus movimentos. Se tiver uma brecha, ele levará Messi para o Manchester City. Há outros clubes do país com a mesma intenção. O destino de Messi será anunciado em breve. Apesar de todas essas possibilidades, é o jogador que vai decidir. E já deve ter decidido. Falta só anunciar.

Enquanto isso, Neymar e seu estafe parecem perdidos. O jogador não deu certo no PSG e não tem como deixar o clube. Não há ofertas para ele. E qualquer uma delas teria de baixar o que o atacante ganha. Há quem questione o custo-benefício do jogador, sempre às turras com os clubes, jogadores e suas lesões. Isso sem falar da parte social. Ele vai ser pai aos 30 anos, como revelou, e isso até pode dar uma acalmada no atleta.

Seu pai desapareceu do noticiário. E todos sabem que o PSG torce o nariz pelo jogador. Mas também não sabe o que fazer com ele. Há ainda os conflitos internos com Mbappé. O francês acha que ele é pouco profissional para os padrões dele. E não aceita esse tipo de jogador no elenco. O clube nunca veio a público para dizer que Neymar ficará. Com as reclamações da torcida, isso não deve acontecer.

Se as manifestações continuarem, Neymar também não suportará a pressão dentro e fora de campo (sua casa já está com mais seguranças). E vai pedir para sair. Já tentou virar esse jogo algumas vezes e não conseguiu. Ninguém, nem ele, consegue trabalhar por mais quatro anos nessas condições.