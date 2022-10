Espanhol que caminhava para a Copa do Mundo é dado como desaparecido no Irã

O paradeiro de um espanhol que estava documentando sua jornada a pé de Madri a Doha para a Copa do Mundo do Catar virou motivo de preocupação, desde que chegou ao Irã há três semanas, disse sua família nesta segunda-feira, despertando temores sobre seu destino em um país afetado por muitos protestos.

O experiente trekker, ex-paraquedista e fervoroso torcedor de futebol, Santiago Sanchez, de 41 anos, foi visto pela última vez no Iraque depois de caminhar por 15 países e compartilhar extensivamente sua jornada em uma conta no Instagram nos últimos nove meses. Mas suas postagens exuberantes pararam de repente em 1º de outubro, no dia em que ele entrou no Irã pela instável fronteira noroeste do país.

Santiago Sanchez carrega uma mala pequena em um carrinho, na cidade de Sulaymaniyah, no Iraque. Foto: AP / AP

A família de Sanchez diz que suas atualizações diárias do WhatsApp também pararam naquele dia. Eles temem o pior. “Estamos profundamente preocupados, não conseguimos parar de chorar, meu marido e eu”, disse sua mãe, Celia Cogedor, à Associated Press.

Os pais de Sanchez denunciaram o filho como desaparecido à polícia nacional da Espanha e ao Ministério das Relações Exteriores. Mas as autoridades espanholas dizem que não têm informações sobre seu paradeiro, afirmando que o embaixador espanhol em Teerã estava cuidando do assunto. As ligações da reportagem para o Ministério das Relações Exteriores do Irã em busca de comentários não foram retornadas imediatamente na segunda-feira.

O desaparecimento relatado de Sanchez no Irã, sua última parada antes de chegar ao Catar para a Copa do Mundo ocorre quando manifestantes protestam em toda a República Islâmica no maior movimento antigovernamental em mais de uma década. As manifestações eclodiram em 16 de setembro pela morte de Mahsa Amini, uma mulher de 22 anos detida pela polícia do Irã por supostamente não aderir ao rígido código de vestimenta islâmico do país.

Teerã reprimiu violentamente e culpou inimigos estrangeiros e grupos curdos no Iraque por fomentar a agitação, sem oferecer provas. O Ministério de Inteligência iraniano disse que as autoridades prenderam nove estrangeiros, principalmente europeus, por supostas ligações com os protestos no mês passado.

Ocidentais e cidadãos com dupla nacionalidade tornaram-se cada vez mais ‘peões’ nas lutas políticas internas do Irã e nas tensões entre Teerã e capitais ocidentais, dizem analistas, com pelo menos uma dúzia de cidadãos com dupla nacionalidade presos nos últimos anos por contestadas acusações de espionagem.

Sanchez chegou ao Curdistão iraquiano no final de setembro, depois de caminhar milhares de quilômetros carregando uma pequena mala em um carrinho de rodas, com pouco mais que uma barraca, pastilhas de purificação de água e um fogão a gás para seus 11 meses na estrada. Ele disse que queria aprender como os outros viviam entre eles antes de chegar ao Catar, o primeiro país-sede da Copa do Mundo no mundo árabe, a tempo da primeira partida da Espanha em 23 de novembro.

“A ideia da jornada é motivar e inspirar outras pessoas a mostrar que podem ir muito longe com muito pouco”, disse ele à AP de Sulaymaniyah, uma cidade curda no nordeste do Iraque. “Você pode percorrer um longo caminho andando.’’

Um dia antes de desaparecer, Sanchez tomou café da manhã com um guia em Sulaymaniyah. O guia, que falou sob condição de anonimato por medo de represálias, disse que tentou alertar Sanchez sobre a perigosa situação política no Irã quando eles se separaram.

Mas Sanchez estava implacável e confiante, disse o guia. “Ele não parecia nem um pouco nervoso. Ele me disse: ‘Eu resolvi tudo, não se preocupe’’', disse ele. Eles se comunicaram pelo Google Tradutor, já que Sanchez só fala espanhol.

Sanchez, segundo o guia, planejava se encontrar com uma família iraniana na cidade curda de Marivan - cenário de recentes protestos contra o governo. A família, encantada com as postagens no Instagram de Sanchez, estendeu a mão e se ofereceu para hospedá-lo.

Depois que Sanchez cruzou a fronteira em 1º de outubro, suas mensagens ficaram esparsas e enigmáticas, disse o guia. Sanchez disse a ele que as coisas eram “muito diferentes” no Irã de Sulaymaniyah, a metrópole iraquiana repleta de parques e cafés.

“Tem sido uma longa história”, dizia sua última mensagem. Os pais de Sanchez disseram que ele havia avisado que perderia temporariamente o acesso à Internet depois de chegar ao Irã.

“O país está ‘quente’ e não há comunicações”, disse Sanchez a seu pai em sua última mensagem em 1º de outubro, possivelmente uma referência à turbulência na região curda do Irã e à interrupção da internet e aplicativos de comunicação populares usado pelos manifestantes.

Seus pais tentavam não se preocupar quando suas mensagens não eram entregues. Mas suas preocupações aumentaram com o passar das semanas.

O Ministério das Relações Exteriores da Espanha disse que registrou a passagem de fronteira de Sanchez para o Irã e não descarta nenhuma possibilidade. Em sua última atualização no Instagram, na noite anterior à travessia da fronteira iraniana, ele postou imagens de sua despedida emocionada ao Iraque e contou sobre a generosidade de uma família curda. Ele havia planejado acampar em uma montanha, mas o dono de uma fazenda próxima o acolheu, dando-lhe uma cama, um banho e um jantar saudável.

Fotos no Instagram mostram ele comendo pão e canja de galinha, sorrindo e posando com meninos da vila e bebendo chá em uma fogueira.

“Conclusão:”, ele escreveu, “Perca-te para encontrar-te.’’