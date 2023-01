Esporte russo vive dilema de disputar os Jogos Olímpicos de Paris ou apoiar guerra contra a Ucrânia

A decisão do Comitê Olímpico Internacional de readmitir os atletas da Rússia em competições internacionais, caso não tenha sido manifestado apoio “de forma ativa à guerra na Ucrânia”, colocou o esporte do país em um dilema. O COI defende uma liberação rumo aos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

“Se algum russo se manifesta contra a operação especial (nome dado pelo presidente Vladimir Putin à invasão do país vizinho), contra defender sua terra natal, serão traidores. Se o fizerem, que deixem depois da Rússia, sua pátria”, afirmou Alexander Tikhonov, dono de quatro medalhas de ouro na disputa do biatlo, nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Leia também COI indica que aceitará Rússia na Olimpíada de Paris-2024, mas Ucrânia se opõe

O COI não exigiu que atletas da Rússia e de Belarus se manifestem contra a guerra, mas colocou como condição para participarem de competições, que não tenham se mostrado favoráveis à ação.

O governo da Rússia celebrou a decisão do COI, que foi divulgada na semana passada, permitindo que atletas do país voltem a competir sob bandeira neutra. “É muito importante que nossos rapazes possam participar dos torneios internacionais e da Olimpíada”, disse o assessor da presidência do país, Igor Levitin.

Russos vivem dilema por participação nos Jogos de Paris Foto: Reuters

Para o representante do Kremlin, a readmissão é um “êxito”. “A comunidade olímpica entende que, sem a Rússia, não é possível realizar os Jogos Olímpicos”, disse Levitin.

Para Irina Rodnina, tricampeã olímpica na patinação sobre o gelo e deputada da base governista, a decisão merece críticas. “É uma provocação que não vamos aceitar. Compreendo, é doloroso. Os atletas sofrem, pois a vida de um atleta é curta, mas agora não é o momento em que podemos fazer concessões, pois isso causará uma divisão na sociedade e entre os atletas”, disse.

Na mesma linha, se manifestou Svetlana Zhurova, também deputada governista e medalhista de ouro na prova de patinação de velocidade, que não aceita os critérios que permitirão os russos a disputarem competições qualificatórias para os Jogos de Paris, no ano que vem. “O que querem? Que algum dos rapazes que treinam na Rússia virem as costas para a operação militar especial e não a apoiam? É algo que não posso imaginar”, garantiu.

POSSÍVEIS BANIDOS

Inicialmente, segundo a imprensa russa, não deverão ser admitidos os atletas que participaram de comício em março de 2022, liderado por Putin, no estádio Luzhniki, em Moscou. Esse é o caso do nadador Yevgueni Rilov, que conquistou três medalhas nos Jogos de Tóquio, duas delas de ouro, nos 100 e 200 metros costas. O atleta, que utilizou uma letra Z, símbolo da invasão russa, foi suspenso do esporte, em abril do ano passado, por nove meses.

No comício, subiu à tribuna para mostrar apoio a Putin o ginasta Ivan Kuliak, que está suspenso até maio próximo, por usar o Z no peito, durante uma cerimônia de entrega de medalhas em competição vencida pelo ucraniano A imprensa russa também levanta dúvidas sobre o que acontecerá com os atletas que defendem o CSKA Moscou, clube ligado ao exército, que são automaticamente convertidos em militares com patente, embora não entrem em combate.