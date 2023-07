Esportes nos streamings: veja cinco filmes e séries com temáticas inspiradoras para o fim de semana

Se você precisa se sentir mais motivado – ou simplesmente quer usufruir dos serviços de streaming para se distrair –, os filmes e séries com temáticas esportivas são uma boa opção. Essas histórias retratam ídolos de diferentes esportes, sejam personagens fictícios ou reais, com batalhas e dilemas humanos.

Um dos lançamentos mais recentes do gênero é a série documental ‘Quarterback’, da Netflix, que chegou ao streaming no dia 12 de julho, ganhou espaço no ranking global da plataforma, ocupando a posição 6 até a última sexta-feira, dia 21, e já tem a segunda temporada confirmada. Conheça mais sobre essa série e veja outras obras com temáticas esportivas.

A série documental Quarterback estreou na Netflix em 12 de julho. Divulgação: Netflix Foto: Divulgação

Quarterback (2023)

Uma parceria entre Netflix e NFL originou a série documental que acompanha três jogadores de futebol americano: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs), Kirk Cousins (Minnesota Vikings) e Marcus Mariota (Atlanta Falcons).

São oito episódios intimistas que mostram a dedicação dos quarterbacks dentro e fora de campo durante a temporada de 2022. Ou seja, além de focar os grandes feitos dos jogadores, os episódios também revelam os bastidores da vida de cada um deles, acompanhando, inclusive, momentos em família. Um dos mais marcantes é o nascimento da primeira filha de Marcus Mariota. Em resumo, não precisa entender de futebol americano para assistir à série, mas com certeza a trama pode cativar quem decidir acompanhar os episódios. A próxima temporada do campeonato da NFL começa em setembro.

Adam Sandler no filme "Arremessando Alto". Divulgação: Netflix Foto: Netflix

Continua após a publicidade

Arremessando Alto (2022)

Stanley Beren (Adam Sandler) é um olheiro profissional do basquete que vive um momento conturbado na carreira. Ao ser demitido, ele encontra uma nova perspectiva e um novo talento: Bo Cruz, um atleta amador. A partir dessa parceria, Stanley define como novo propósito de carreira transformar Bo Cruz em um astro da NBA, o melhor basquete do mundo.

Com uma narrativa que mistura drama e esporte, a trama é acessível para quem não acompanha a modalidade, mas se torna ainda mais especial para quem é fã da NBA. Durante a filme, é possível encontrar diversos easter-eggs, incluindo participações especiais de astros do basquete.

Ted Lasso é uma série com três temporadas, disponível no Apple TV+. Divulgação: Apple TV+ Foto: Colin Hutton/Apple TV+

Ted Lasso (2020 - 2023)

Uma série sobre futebol com um protagonista cativante. Ted Lasso (Jason Sudeikis) é um técnico de futebol americano que, em meio a dificuldades recebe a proposta de treinar um time de futebol na Inglaterra e aceita. O pano de fundo da contratação é a intenção que Rebecca Walton (Hannah Waddingham) tem de se vingar do ex-marido. Ela contrata o treinador por ele não ter familiaridade com o esporte, na expectativa de que seja um fracasso e arruine o time do ex-companheiro. O plano vai por água abaixo quando Ted Lasso começa a cativar os jogadores.

Com três temporadas, a série mistura comédia e drama, sem medo de abordar as questões mais profundas do ser humano, desde separação até depressão.

Continua após a publicidade

Jake Gyllenhaal no filme Nocaute. Divulgação: Diamond Films Foto: Diamond Films Divulgação

Nocaute (2015)

Com o enredo voltado para o boxe, o filme retrata diversas batalhas de um campeão dentro e fora do ringue. Billy “The Great” Hope (Jake Gyllenhaal) cresceu em um orfanato em Nova York e se tornou um lutador de boxe famoso e respeitado. Apesar de estar invicto há 43 lutas, uma reviravolta muda o caminho do campeão. O boxeador entra em profunda depressão após perder a mulher e ter a custódia da filha colocada em cheque na Justiça. Após passar por altos e baixos, ele volta para o ringue e tenta assumir o controle da própria vida novamente.

Famoso por outros filmes como Donnie Darko (2004) e Amor e Outras Drogas (2010), Jake Gyllenhaal não deixa a desejar na atuação do drama. Ele se entrega de forma física e psicológica, mostrando para o espectador um pouco da realidade de quem sobe no ringue.

O filme Menina de Ouro levou quatro estatuetas do Oscar. Divulgação. Foto: divulgação

Menina de Ouro (2004)

Dirigido e estrelado por Clint Eastwood, o filme foi indicado a sete categorias do Oscar, tendo vencido quatro: melhor filme, melhor diretor, melhor atriz (Hilary Swank) e melhor ator coadjuvante (Morgan Freeman). Não é novo, mas vale para quem nunca viu. Rever também é uma boa. A trama premiada foi baseada nos contos de F.X. Toole, pseudônimo do empresário de lutas Jerry Boyd.

Continua após a publicidade

Frankie Dunn (Clint Eastwood) agenciou grandes boxeadores durante a carreira e aprendeu uma lição nos ringues “antes de tudo, se proteja”. Magoado com o afastamento da filha, Frankie se torna uma pessoa fechada e só mantém próximo o amigo Scrap (Morgan Freeman). A virada de chave acontece quando Maggie Fitzgerald (Hilary Swank), uma jovem determinada que possui o dom para lutar boxe, surge na vida de Frankie.

Onde assistir

Quarterback (2023) – Disponível na Netflix;

Arremessando Alto (2022) – Disponível na Netflix;

Ted Lasso (2020 - 2023) – Disponível na Apple TV+;

Nocaute (2015) – Disponível na Netflix;

Menina de Ouro (2004) – Disponível na HBO Max