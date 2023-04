Esquiador resgata da morte homem soterrado em ‘poço da neve’ nos Estados Unidos; veja vídeo

Francis Zuber, esquiador e fotógrafo profissional, registrou cenas impressionantes durante uma descida pela trilha do Monte Baker, em Washington, noroeste dos Estados Unidos. Em poucos segundos, o homem notou que outro esquiador estava soterrado pela neve, a pouco mais de um metro abaixo do solo, e o resgatou, ainda com vida.

O acidente foi registrado no último dia 3 de março, mas Zuber só publicou o vídeo completo, com os cinco minutos que levou o resgate, na última semana, junto com um alerta a outros esquiadores. “Se você gosta de esqui ou de snowboard, tire um tempo para ver esse vídeo. As montanhas não se importam com o quanto de habilidade ou experiência você tem no esqui”, escreveu, em seu Instagram.

Monte Baker, no Estado de Washington, é procurado por esquiadores, amadores e profissionais. Foto: David Ryder/Reuters

Durante a descida pela trilha, ele notou o equipamento de outro esquiador jogado por cima da neve e percebeu que o dono estava soterrado. Ian Steger, que sofreu o acidente, não fazia parte do mesmo grupo de Zuber e havia tomado uma outra rota, fora da trilha.

Steger ficou soterrado no que é conhecido como “poço de árvore”, região abaixo da árvore que não é coberta por neve e cria um buraco em volta do seu tronco. No vídeo, Zuber também caiu nessa “armadilha”, mas ela era menos funda em relação àquela em que Steger ficou aprisionado. Caso não fosse resgatado, o esquiador poderia morrer soterrado — algo que já aconteceu inúmeras vezes nos Estados Unidos.

“Seja treinado sobre o que fazer se você se encontrar nessa situação. Sou grato por saber apenas o suficiente para sobreviver e realizar um resgate bem-sucedido. E sempre cuidem uns dos outros”, escreveu o fotógrafo.

