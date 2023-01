Eurico elogia passagem de Jorginho, que celebra 'volta da honra' no Vasco

Mesmo após ter comandando o time na campanha que confirmou o retorno à Série A, o técnico Jorginho não continuará no Vasco para a próxima temporada. Nesta segunda-feira, o presidente do clube, Eurico Miranda, anunciou a saída do treinador. Além dele, deixam a equipe o auxiliar Zinho e o preparador físico Joelton Urtiga.