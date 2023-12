Evento de boxe na Arábia Saudita reúne 7 lutas de pesos pesados e distribui US$ 1 bilhão

Sete lutas com vários dos melhores pesos pesados da atualidade e mais uma disputa de título mundial dos meio-pesados. Estas são as atrações do “Day of Reckoning” (Dia do Acerto de Contas, em inglês), marcado para este sábado, dia 23, em Riad, na Arábia Saudita. Trata-se de um dos maiores eventos da história do boxe.

Segundo a imprensa americana e inglesa, Turki Alalshikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento, investiu cerca de US$ 1 bilhão (R$ 4,9 bilhões, aproximadamente) para realizar a programação, incluindo bolsa em dinheiro para os 16 lutadores, além de passagens em jatos particulares, convite de uma centena de celebridades, jóias como presentes, festas, jantares e até abertura de lojas e academias com os nomes de alguns pugilistas. Tudo para atrair e movimentar o encontro.

Em 28 de outubro deste mesmo ano, quando Tyson Fury, campeão mundial pelo Conselho Mundial de Boxe, lutou com Francis Ngannou, astro do MMA, o lendário Mike Tyson foi um dos convidados e ganhou uma academia de boxe de luxo, com todos os equipamentos de primeira geração. Naquela ocasião, relógios foram distribuídos para as personalidades, que puderam levar familiares e ficaram hospedados em hotéis cinco estrelas com todos os gastos pagos pela organização.

Britânico Anthony Joshua é uma das grandes atrações do evento na Arábia Saudita. Foto: Fayez Nureldine/ AFP

Os valores gastos são mantidos em sigilo, mas o britânico Anthony Joshua e o americano Deontay Wilder, ex-campeões mundiais da categoria dos pesos pesados, deverão embolsar só de bolsa pela luta em torno de US$ 75 milhões cada um, o equivalente a R$ 365 milhões. O valor poderá duplicar com os vários ‘gracejos’ apresentados pelos organizadores sauditas. O boxe sempre funcionou dessa maneira. Os lutadores são cortejados como astros do rock.

Em caso de vitória de ambos, Joshua e Wilder já têm luta marcada para 9 de março, também em Riad, quando farão uma eliminatória pelo título mundial unificado para se saber quem vai enfrentar o vencedor entre o britânico Tyson Fury e o ucraniano Oleksandr Usyk, duelo agendado para 17 de fevereiro, mais uma vez na capital saudita. Os investimentos do país agradam aos chefões do boxe.

Neste sábado, Joshua (26 vitórias e apenas três derrotas) vai encarar o canhoto sueco Otto Wallin (26-1), enquanto Wilder (43-2-1 empate) terá pela frente o neozelandês Joseph Parker (33-3). Os outros cinco combates entre pesados vão reunir: Daniel Dubois x Jarell Miller, Jai Opetaia x Ellis Zorro, Filip Hrgovic x Mark DeMori, Arslanbek Makhmudov x Agit Kabayel e Frank Sanchez x Junior Fa. Completa a noitada, o confronto entre Dmitry Bivol e Lyndon Arthur, pelo cinturão dos meio-pesados da Associação Mundial de Boxe. São os melhores lutadores da categoria. Há lutas de 10 e 12 rounds.

Evento contará com luta entre o americano Deontay Wilder (foto) e o neozelandês Joseph Parker. Foto: Fayez Nureldine/ AFP

O investimento árabe no esporte não é exclusivo ao boxe. O futebol já tem em Cristiano Ronaldo o seu carro-chefe. O português, inclusive, é esperado para este sábado nas primeiras fileiras da arena do “Day of Reckoning”. Vai ser, de fato, um ajuste de contas dos boxeadores. A Arábia Saudita ainda teve nesta temporada uma das etapas da Fórmula 1. Em 2024, o país negocia para sediar grandes torneios masculino e feminino de tênis. A Fifa também já anunciou que a Copa do Mundo de 2034 será no país.

A programação do “Acerto de Contas” pode ser acompanhada pelo canal de streaming DAZN, a partir das 13h (Brasília) de sábado.