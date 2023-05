Everton x Manchester City: onde assistir, horário e escalação das equipes

Everton e Manchester City se enfrentam pela 36ª rodada da Premier League no Goodison Park, às 10h (de Brasília). As equipes se encontram em momentos distintos na temporada, enquanto a equipe de Pep Guardiola é líder da Premier League com 82 pontos e está na semifinal da Liga dos Campeões, o Everton busca fugir da zona da degola. O time tem apenas 32 pontos, incríveis 50 pontos de distância no torneio nacional.

O time de Sean Dyche busca segunda vitória consecutiva, após goleada de 5 a 1 sobre o Brighton na última rodada. Com três jogos para o final do campeonato, o Everton luta contra o rebaixamento, algo que nunca aconteceu na história do clube. Já o time de Guardiova quer chegar ao título, mas vê o Arsenal muito próximo, com um ponto de diferença entre eles. Por isso, a vitória contra o Everton neste domingo é fundamental para abrir ainda mais a vantagem sobre os rivais.

Everton recebe o Manchester City pela Premier League. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Liverpool, Inglaterra.

: Liverpool, Inglaterra. ESTÁDIO : Goodison Park.

: Goodison Park. DATA : 14 de maio de 2023.

: 14 de maio de 2023. HORÁRIO: 10h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

EVERTON: Pickford; Patterson, Tarkowski, Mina e Mykolenko; Iwobi, Garner, Gueye, Doucoure e McNeil; Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche.

MANCHESTER CITY: Ederson; Akanji, Ruben Dias e Laporte; Lewis e Rodri; Mahrez, Álvarez, Foden e Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

ARBITRAGEM

Árbitro: Anthony Taylor

Anthony Taylor Assistente 1: Gary Beswick

Gary Beswick Assistente 2: Adam Nunn

Adam Nunn VAR: Craig Pawson

ÚLTIMOS RESULTADOS