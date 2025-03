Ex-atleta olímpico é procurado pelo FBI por ordenar assassinatos e comandar esquema de tráfico

“Wedding passou das pistas das Olimpíadas para distribuir cocaína em pó nas ruas de cidades dos EUA e em seu Canadá”, disse Akil Davis, Diretor Assistente do Escritório de Campo do FBI em Los Angeles. “Os supostos assassinatos de seus concorrentes fazem de Wedding um homem muito perigoso, e sua adição à lista dos Dez Fugitivos Mais Procurados, juntamente com uma grande oferta de recompensa pelo Departamento de Estado, fará do público nosso parceiro para que possamos alcançá-lo antes que ele coloque mais alguém em perigo.”

Os investigadores acreditam que Wedding esteja residindo no México, mas não descartam sua presença nos Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Honduras, Guatemala, Costa Rica ou outro local. Caso seja condenado, ele enfrentará uma pena mínima obrigatória de prisão perpétua pelas acusações de empreendimento criminoso contínuo.