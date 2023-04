Ex-BBB Cara de Sapato confirma que voltará a lutar profissionalmente e define adversário ideal

Após participar do BBB 23, Cara de Sapato já sabe quando vai voltar a lutar profissionalmente. Em entrevista para o Combate, o lutador garantiu que pretende voltar ao octógono ainda em 2023 e tem o Youtuber Jake Paul como adversário preferido para este retorno.

“Acho que seria ótimo enfrentar o Jake Paul. Ele ainda não fez nenhuma luta de MMA e eu como campeão de 2021 seria excelente. Não sei se ele está à disposição, mas seria espetacular. Adoraria lutar com ele”, disse Cara de Sapato.

Apesar de já ter um adversário definido, vai levar algum tempo para que Cara de Sapato volte a lutar. Durante sua participação no BBB, o lutador falou algumas vezes que precisava se recuperar de uma cirurgia muito séria no joelho antes de retornar ao ritmo de combate. Por conta disso, o brasileiro sabe que a volta vai levar alguns bons meses.

Cara de Sapato busca voltar ao octógono até o fim de 2023 Foto: Werther Santana / ESTADÃO CONTEÚDO

“A cirurgia foi bem agressiva. Eu lesionei o menisco, ligamentos, então eu preciso me dedicar bastante para chegar a 100%. Eu não quero fazer nada meia boca. Lutar a temporada regular não é uma opção. A recuperação está triste. Eu já tinha passado por uma cirurgia no joelho, então já não vinha conseguindo treinar forte. Agora está sendo muito bom. Suar de novo, sentir a energia da galera está sendo massa para me preparar para mesmo lutar o quanto antes. Estou morrendo de saudade de lutar”, disse Cara de Sapato.

“Ainda não tem nada certo. Eu falei com meu empresário e ele já disse que eu vou estar apto a lutar mais ou menos no final do ano. De repente em um dos dois últimos eventos ali do PFL, que ainda não sei quando é exatamente. Agora é só ver questão de acordo da luta que tá na mão do empresário”, explicou o lutador.

Big Brother Brasil 23

Cara de Sapato foi expulso da atual edição do BBB23 no dia 16 de março, na quinta-feira, antes da prova do líder daquela semana. Além dele, MC Guimê também foi eliminado, ambos foram acusados de assédio e importunação sexual pelas investidas na mexicana Dania Mendez, participante da La Casa de Los Famosos convidada para fazer intercâmbio com o programa brasileiro. Key Alves foi a escolhida do BBB23 para conhecer a versão mexicana do reality show.

Na festa do líder de MC Guimê, no dia anterior à expulsão, Cara de Sapato tentou, algumas vezes, beijar Dania Mendez. Nas redes sociais, usuários apontaram que a modelo não estava à vontade quando o lutador a beijou e tentou se desvencilhar. Após a saída de MC Guimê e Cara de Sapato, ambos foram intimados a prestar depoimento na Delegacia da Mulher de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O cantor prestou depoimento em 20 de março, enquanto o atleta depôs no dia 22.