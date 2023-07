Ex-BBB Paulo André conquista o Troféu Brasil de atletismo e deve ir para o Mundial

O ex-BBB Paulo André voltou a correr em alto nível. Na disputa do Troféu Brasil de atletismo, realizado em Cuiabá, o velocista foi o mais rápido dos 100m e ficou com o título mais uma vez. Desde que saiu do reality show, essa é a segunda vez que o corredor disputa uma competição. Na decisão, P.A. fez a marca de 10s15 e ficou 0s02 na frente de Rodrigo do Nascimento, que foi o segundo colocado. Foi o sexta vez na carreira que o corredor conquistou a competição.

A quinta-feira foi de grandes emoções para Paulo André. Com o objetivo de vencer o Troféu Brasil e se credenciar para a disputa do Mundial de atletismo, que acontece em agosto na Hungria, o velocista teve que passar por uma quase desclassificação. Nas eliminatórias, o corredor acabou queimando a largada e teve que entrar com uma apelação no juri de competição para seguir no Troféu Brasil de atletismo.

Na semifinal, Paulo André foi o segundo atleta mais rápido de toda a competição. Com a marca de 9s99, o corredor se garantiu na decisão dos 100m do Troféu Brasil. Mais rápido que P.A. apenas Felipe Bardi, que terminou a semifinal com a marca de 9s97. Os tempos não foram considerados para recorde e índice para as competições pois o vento estava acima do permitido.

Paulo André conquistou o Troféu Brasil de atletismo pela sexta vez na carreira Foto: Wander Roberto/COB

Com a vitória no Troféu Brasil de Atletismo, Paulo André deve ser convocado para o Mundial da Hungria. De acordo com os critérios de convocação da Confederação Brasileira de atletismo (CBAt), o campeão dos 100m nesta quinta-feira se garantiria na delegação. Além dele, a entidade deve levar Renan Gallina jovem promessa da modalidade que tem índice nos 200m, e Rodrigo do Nascimento, Felipe Bardi e Erik Cardoso, que estão nas primeiras posições do ranking nacional.

Apesar dos critérios, a marca de Paulo André não o credencia para a disputa dos 100m, já que Rodrigo, Felipe e Erik possuem tempos melhores na temporada. Por causa disso, o ex-BBB deve disputar o Mundial de atletismo da Hungria apenas no revezamento.