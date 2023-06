Ex-jogador da NFL perde 45kg em 40 dias com jejum a base de água e impressiona nas redes sociais

O processo de perda de peso de um ex-jogador da NFL (Liga de Futebol Americano) impressionou as pessoas nas redes sociais. Aos 34 anos, Russell Okung usou sua conta no Twitter para mostrar o processo de emagrecimento. Até o momento, de acordo com o ex-atleta, já foram eliminados 45kg em 40 dias de uma dieta a base de jejum. Especialistas não consideram saudável o processo realizado pelo atleta.

“A jornada de ser um jogador de futebol NFL de mais de 149kg para mais de 45kg mais leve foi irreal! Um novo eu, um novo capítulo”, escreveu Okung. “A pergunta número um que sempre ouço é: ‘Como você fez isso?’ Jejuei por 40 dias com nada além de água. Sim, você leu certo! A experiência foi tão rica e gratificante que pretendo repetir.”

“O jejum não é apenas sobre perda de peso. É sobre regeneração, cura e autodescoberta”, explicou Okung. “Ao acalmar minha fome física, desbloqueei clareza mental e revelação espiritual. Uma reinicialização total. Como atleta de elite, sempre me disseram para comer muito, ficar forte. Eu nunca questionei isso. Mas romper, abraçar o jejum, mudou tudo. Não sou apenas mais leve; estou mais leve de espírito também.” Sua iniciativa não é recomendada por médicos. Ele não dá detalhes se foi assistido por uma junta de especialistas para o emagrecimento radical.

Russell Okung na temporada em que defendeu o Los Angeles Chargers na NFL Foto: Jake Roth / USA TODAY Sports

Russell Okung foi atleta da NFL durante dez anos. No período, o ex-jogador de linha ofensiva vestiu a camisa do Seattle Seahawks, equipe pelo qual ganhou o Super Bowl de 2014, Denver Broncos, Los Angeles Chargers e Carolina Panthers.

Okung se aposentou em 2020 pesando aproximadamente 149kg. Desde então, o ex-jogador vem buscando um novo caminho e a quantidade de quilos perdida com o jejum é de cerca de 30% do que pesava quando ainda atuava profissionalmente na NFL. Em 2019, já na reta final de sua carreira, Russell conviveu com um problema de embolia pulmonar e esse foi um dos motivos que o fizeram se aposentar no ano seguinte, segundo o próprio atleta.

Continua após a publicidade

Especialistas

No ano passado, o Estadão buscou especialistas para saber sobre os caminhos para o emagrecimento. No quadro Pergunte ao Especialista, o questionamento foi direto: ‘Quanto peso é normal perder por mês para uma pessoa que está fazendo dieta para emagrecimento?’ Quem respondeu foi a nutricionista Marianne Fazzi, cuja resposta é reproduzida aqui. “Esse valor depende de vários fatores, como sexo, idade, estado de saúde, genética e até mesmo se a pessoa já fez dietas anteriormente, pois o efeito sanfona (engorda-emagrece-engorda) altera o metabolismo. É importante que o processo seja gradual para se atingir o objetivo esperado. Para mulheres em grau leve de obesidade, por exemplo, o mais indicado é ter um emagrecimento de 500g a 1 kg por semana, ou seja, de 2 a 4 kg de gordura por mês”, diz.

“Com uma alimentação balanceada, a retenção de líquidos tende a diminuir e o intestino a funcionar corretamente, fatores que também influenciam no peso corporal. Ao aliar atividade física, o emagrecimento pode ser mais rápido, sem comprometer a saúde, não precisando diminuir tanto a quantidade das calorias ingeridas”, informa.

“A proporção correta de cada nutriente é diferente para cada pessoa, sendo necessária uma avaliação nutricional das necessidades individuais. Por isso, evite ao máximo adotar dietas prontas disponíveis na internet e até mesmo as prescritas por nutricionistas para outras pessoas. Em sua maioria, elas são pobres em nutrientes e podem levar a uma deficiência nutricional, além disso, para quem busca emagrecimento, é um tiro no pé - já que quanto mais restrições desnecessárias são feitas, mais difícil fica emagrecer e manter o peso, pois o metabolismo é alterado.”