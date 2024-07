Zinho, campeão mundial com a seleção em 1994, renova contrato como comentarista da ESPN

A comentarista Nathália Ferrão atua nas exibições de futebol feminino da empresa, enquanto Zé Boquinha é o comentarista mais longevo da equipe de basquete da ESPN, desde 2007. O comunicador é o mais velho da casa, já que completa 80 anos em 27 de julho.

Nas transmissões de rúgbi, a ESPN contará com Antônio Martoni. No próximo ano a emissora fechou a transmissão da Copa do Mundo de Rúgbi, torneio que contará com a participação da Seleção Brasileira.