Falso sugar daddy se passa por John Textor para aplicar golpe em mulheres na internet

Um falso “sugar daddy” se passou por John Textor, dono da SAF do Botafogo e de outros times europeus, para aplicar golpes pela internet. O golpista usava fotos do magnata americano para abordar mulheres nas redes sociais e tentar roubar o dinheiro delas. A informação foi revelada pelo site Cybernews.

O falso sugar daddy, expressão usada para se referir a homens mais velhos de alto poder aquisitivo com o fetiche de sustentar jovens mulheres, usava fotos e textos do Instagram pessoal de John Textor, incluindo provocações a clubes rivais, reuniões com empresários e imagens com jogadores do Botafogo.

Ele se identificava como Victor Mendez e usava a fama do bilionário americano para dar uma aparência de legitimidade e credibilidade ao seu perfil e conseguir aplicar o golpe. O negócio, que se revelou uma fraude, parecia vantajoso às mulheres, uma vez que o golpista fingia enviar inicialmente US$ 3 mil, cerca de R$ 15 mil, apresentando um comprovante de transferência manipulado.

Perfil fake usava fotos de John Textor no Instagram Foto: Reprodução/Cybernews

Ele, então, pedia que a vítima lhe mandasse US$ 100 - aproximadamente R$ 500 - em bitcoins para uma carteira designada, também como uma maneira de liberar o dinheiro e pagar eventuais tarifas.

A vítima, caso aceitasse, ficava sem o valor enviado e jamais recebia o que foi prometido pelo criminoso. A denúncia foi feita ao Cybernews por uma das mulheres abordadas pelo golpista. O perfil falso foi denunciado ao Instagram.