Fãs da NFL contratam voos de helicóptero por até R$ 13 mil para ir da Faria Lima a Itaquera

O estacionamento da Neo Química Arena ficará fechado nesta sexta-feira, dia do duelo dos times de futebol americano Green Bay Packers e Philadelhpia Eagles, para que os fãs priorizem o transporte público, mas o heliponto do estádio terá bastante movimentação. Voos de helicópteros bimotores vão sair da região da Faria Lima com destino a Itaquera para levar grupos de torcedores ao primeiro jogo da história da National League Football (NFL) disputado no Hemisfério Sul.

O serviço é oferecido pela Revo, plataforma digital de mobilidade que atua com foco no público de alta renda, e os voos saem do Edifício International Plaza II, conforme reservas realizadas antecipadamente. São duas aeronaves à disposição. Uma delas é uma H135, da AirBus, com capacidade para cinco pessoas e cujas reservas custam R$ 9 mil, porém já estão esgotadas. A outra opção, uma H155 de oito lugares, pode ser reservada por R$ 13.750.

Jogo da NFL na Neo Química Arena movimenta serviços de transporte aéreo. Foto: Divulgação/Revo/Vinicius Alves/Agência Corinthians

De acordo com a empresa, os dois helicópteros farão o trajeto mais de uma vez, em horários diferentes, principalmente na faixa entre 19h e 20h. Até esta quarta-feira, 20 passageiros já haviam feito reservas, realizadas via WhatsApp, para a viagem da Zona Sul à Zona Leste. O percurso, que pode levar quase duas horas de carro no trânsito paulistano e cerca de 50 minutos de metrô, será concluído em 12 minutos pelos ares.

PUBLICIDADE Com uma clientela de classe alta, à qual oferece rotas fixas para o Aeroporto de Guarulhos, Fazenda Boa Vista, Alphaville e litoral de São Paulo, a plataforma percebeu a demanda de clientes que consultaram o serviço para ir ao jogo da NFL e resolveu tornar a operação maior. “Alguns já nos procuravam para outras rotas que a gente fazia. A gente percebeu que poderíamos criar, de fato, não pontualmente para um ou outro cliente, mas criar essa rota e começar a divulgar que a gente estava oferecendo”, explica Patrícia Dib, diretora de marketing da Revo, ao Estadão.

“Tem a vantagem de a pessoa poder contratar e dividir com os amigos, com quem vai com ele. O preço do ingresso foi um ticket bem alto. Então, para a pessoa, fazendo o cálculo, acaba sendo interessante”, conclui.

Os ingressos para a partida entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, já esgotados, foram comercializados com valor mínimo de R$ 285,00 e máximo de R$ 2.520,00. A Neo Química Arena vai receber 46 mil pessoas para o jogo, inclusive torcedores americanos das equipes.

Durante o planejamento para o evento, a Prefeitura de São Paulo decidiu incentivar os fãs a utilizarem o sistema de transporte público da cidade. Por isso, o estacionamento do estádio ficará fechado, embora estruturas nas proximidades, como o estacionamento do Shopping Metrô Itaquera, possam ser utilizados por quem preferir ir de carro.

O fechamento da área destinada a carros na Neo Química faz parte de uma operação especial do poder municipal para privilegiar a chegada dos espectadores por meio das linhas 11-Coral e 3-Vermelha, que fazem conexão com a Estação Corinthians-Itaquera, a cerca de 1 km do estádio.

Para que os fãs usem o transporte público, também foi usado como estratégia o funcionamento 24 horas dos trens da CPTM e do Metrô, que vão circular ininterruptamente de sexta para sábado.

“A partir da meia-noite de sábado, todas as estações funcionarão para desembarque e as estações Corinthians-Itaquera (que atende as linhas 11-Coral da CPTM e 3-Vermelha do Metrô) e Artur Alvim (que atende a Linha 3-Vermelha do Metrô) ficarão abertas para embarque. Além disso, as integrações permanecerão abertas”, comunicou a Prefeitura.