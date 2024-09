Fenômeno brasileiro de 15 anos é campeão mundial de skate vertical; veja vídeo das manobras

O skatista Gui Khury, de apenas 15 anos, superou o conterrâneo Augusto Akio, o Japinha, para confirmar o favoritismo e se sagrar campeão mundial de skate vertical, neste sábado, em Roma, na Itália.

Apesar da concorrência do medalhista de bronze no skate park na Olimpíada de Paris, Gui dominou a competição, avançando em segundo lugar nas fases classificatórias. Nas finais, ele somou 268,49 pontos contra 249,96 de Japinha. O norte-americano Collin Graham completou o pódio, com 246,42 pontos.

Gui Khury é campeão mundial de skate vertical Foto: Julio Detefon/CBSK

PUBLICIDADE Mesmo com a pouca idade, Gui é um dos principais nomes da modalidade. O garoto soma nove medalhas nos X-Games, principal competição de esportes radicais, a qual começou a disputar aos dez anos, e também detém três recordes. Em agosto passado, o brasileiro se tornou o primeiro skatista a acertar um Kickflip Body Varial 900, uma difícil manobra de 900º, durante treinamento em um complexo construído na casa de sua avó, em Curitiba (PR). Com apenas sete anos, ele acertou seu primeiro 720º e, aos 11, realizou um inédito 1080º, com três giros completos no ar.

Com bons resultados em campeonatos e megarrampas, Gui Khury torce para que a modalidade passe a integrar o programa olímpico em Los Angeles-2028, ideia apoiada por lendas como Tony Hawk.