Filipinho derrota neozelandês na repescagem e avança às oitavas do surfe nas Olimpíadas

A bateria começou sem ondas e Filipinho foi conseguir a primeira após 13 minutos. O brasileiro recebeu 7,33 e depois mais 0,43, somando 7,76. O brasileiro acumulou mais uma onda e somou 2,17.

Com um prejuízo de 9,50, Stairmand finalmente respondeu com 8,17 após belo tubo, a seis minutos do final da bateria. Mas Filipinho mostrou toda sua categoria e obteve 9,67.