Filipinho cai na semi do Mundial de Surfe e australiano Ethan Ewing fatura título em Bells Beach

Os surfistas australianos dominaram as ondas de Bells Beach, a quarta etapa do Circuito Mundial, nesta terça-feira, e não deram chances aos brasileiros. No masculino, Filipe Toledo caiu na semifinal, enquanto Tatiana Weston-Webb foi eliminada nas quartas de final. Ethan Ewing e Tyler Wright foram os campeões na Austrália no masculino e no feminino, respectivamente.

O Brasil foi mais longe na chave masculina. Atual campeão mundial, Filipinho esteve muito perto de alcançar a final da etapa. Em sua semifinal, justamente contra Ewing, o brasileiro liderava a bateria faltando poucos segundos para o fim. O australiano precisava de uma nota mínima de 6,80 para superar o rival. Mas o surfista da casa surpreendeu ao obter uma onda de 8,43, fechando a disputa por 15,93 a 14,30.

Na final, Ewing manteve a confiança em alta e superou Ryan Callinan em uma final totalmente australiana. Ewing levou a melhor por 14,50 a 11,00. Callinan havia avançado ao derrubar o bicampeão John John Florence por 15,30 a 12,26.

Filipe Toledo por pouco não ficou com o título de Bells Beach Foto: Ed Sloane/WSL

Para as quartas de final, o Brasil chegara apenas com Filipinho porque Gabriel Medina e Michael Rodrigues, Yago Dora e João Chianca (Chumbinho) haviam sido eliminados nas oitavas. O atual campeão despachara o local Jackson Baker por 15,00 a 14,90. Vencedor da etapa, Ewing superara o sul-africano Matthew McGillivray por 13,43 a 12,67.

Nos outros confrontos, o havaiano John John Florence superou o local Connor O’Leary por 14,17 a 11,44, enquanto Callinan eliminara o americano Griffin Colapinto por 11,23 a 11,10.

Apesar da queda dos brasileiros, o País terminou a etapa disputada na Austrália na liderança do ranking. João Chumbinho ocupa a ponta pela primeira vez na carreira, com 25.490 pontos. O australiano Jack Robinson aparece em segundo (25.215), seguido de Filipinho (22.160) e de Ewing (19.395).

FEMININO

Apesar da derrota nas quartas de final, Tatiana Weston-Webb sustentou o quinto lugar na classificação da temporada. A surfista brasileira foi eliminada pela australiana Stephanie Gilmore por 12,50 a 11,00. A decisão feminina também só contou com atletas da casa. Tyler Wright superou Molly Picklum por 16,00 a 12,00.

Mesmo com o revés na final, Picklum permaneceu na liderança do ranking, com 27.290. Wright vem logo atrás, com 24.930. Tatiana tem 18.185.

A quinta etapa do Circuito Mundial também será disputada em solo australiano. Os surfistas se reúnem em Margaret River a partir do dia 20 deste mês. A janela de disputas se encerrará no dia 30.