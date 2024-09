Fisiculturista filho de policial é encontrado morto em casa em SC aos 19 anos

O fisiculturista Matheus Pavlak foi encontrado morto na casa em que morava na cidade de Blumenau (SC). Segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. O atleta tinha 19 anos.

A morte aconteceu no domingo, dia 1º. Os bombeiros foram acionados próximo de 14h. Quando chegaram na casa, no bairro Salto Weissbach, o jovem já estava morto. O óbito foi constatado já no local.

O garoto era filho do 2º sargento da Polícia Militar de Santa Catarina Joel Marcelino Pavlak, professor de Educação Física do Colégio Policial Militar de Blumenau. Em nota, a instituição lamentou a morte.

"Neste difícil momento, registramos aos familiares e amigos do Sgt PM Pavlak, os sentimentos de profunda tristeza e solidariedade de todos os militares do CFNP Blumenau", diz o texto assinado pelo major da PM de Santa Catarina Tiago Teixeira, comandante do Colégio. Pavlak havia participado de competições recentemente. Em dezembro, ele venceu o Mr. Blumenau nas categorias sub-Júnior e Júnior até 23 anos. Em maio, o atleta ficou em quarto lugar na categoria Bodybuilder e em sexto na Classic Physique, em concursos estaduais. Ele treinava para um torneio internacional.

Lucas Chegatti se identificou como o primeiro treinador do garoto e também publicou sobre a morte de Pavlak. “Hoje o dia termina triste. A perda de um grande amigo, um garoto espetacular que nos deixa cedo, uma fatalidade que nos pegou de surpresa, tinha um futuro brilhante pela frente, um atleta de respeito”, escreveu o treinador.

O velório ocorreu desde domingo no cemitério São José. O corpo de Mathues Pavlak foi sepultado nesta segunda-feira, no mesmo local.