O Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo sem o técnico Jorge Sampaoli, o time carioca bateu o Bahia por 1 a 0 no Maracanã, neste sábado, com gol do atacante Pedro, de pênalti. A vitória aproxima o time de uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores e afasta um pouco a pressão em cima do elenco que não conquistou nenhum título em 2023 e foi vice-campeão da Copa do Brasil no último final de semana. Assista abaixo aos melhores momentos e os gols da partida.