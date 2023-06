Fluminense x Sporting Cristal: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em busca da classificação às oitavas de final da Copa Libertadores da América, o Fluminense faz um duelo direto contra o Sporting Cristal-PER, nesta terça-feira, às 21h, no Maracanã, pela sexta e última rodada da fase de grupos. Um empate coloca o time brasileiro na próxima fase.

O Fluminense vive o seu pior momento na temporada e vem de duas derrotas consecutivas na Libertadores, para The Strongest-BOL (1 a 0) e River Plate (2 a 0). No entanto, fez as pazes com a vitória no Brasileirão, ao vencer por 2 a 1 o Bahia, de virada, no último sábado.

Com nove pontos, o Fluminense lidera o Grupo D, mas todos continuam com chances de classificação. O River Plate tem sete, seguido por Sporting Cristal, também com sete, e The Strongest, seis.

Fluminense x Sporting Cristal Foto: Arte/Estadão

FLUMINENSE X SPORTING CRISTAL

DATA : 27/06 (terça-feira).

: 27/06 (terça-feira). HORÁRIO : 21h.

: 21h. LOCAL: Maracanã, no Rio.

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

Paramount+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE : Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (David Braz) e Marcelo; André, Lima (Martinelli) e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (David Braz) e Marcelo; André, Lima (Martinelli) e Ganso; Arias, Keno e Cano. Fernando Diniz. SPORTING CRISTAL: Solís; Sosa, Massoni, Oliveira e Laffore; Castillo, Távara e Yotún; Grimaldo, Hohberg e Brenner. Técnico: Tiago Nunes.

ÚLTIMOS RESULTADOS