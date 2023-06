Fluminense x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

Fluminense e RB Bragantino se enfrentam no Maracanã neste domingo, às 16h (horário de Brasília) pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e, ainda que somam os mesmos 13 pontos, os times vivem momentos distintos na temporada. Os comandados de Fernando Diniz foram eliminados da Copa do Brasil pelo Flamengo no meio da semana, enquanto vem de sete jogos sem perder, sendo os últimos três sendo vitórias.

Fernando Diniz deve ter o retorno de Felipe Melo, que cumpriu suspensão diante do Flamengo. Já Marcelo teve lesão na panturrilha direita confirmada e não há previsão de retorno. Já Pedro Caixinha poderá contar com o retorno de Eduardo Santos, que se recuperou de lesão na coxa direita.

Fluminense x RB Bragantino se enfrentam neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

FLUMINENSE X RB BRAGANTINO

LOCAL: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

ESTÁDIO: Maracanã

DATA: 4 de junho de 2023 (domingo).

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta)

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE: Fábio;Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga; André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Cano. Técnico : Fernando Diniz.

Fábio;Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga; André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Cano. : Fernando Diniz. RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Realpe, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: PEdro Caixinha

ARBITRAGEM

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima

Assistente 1: Bruno Boschilia

Assistente 2: Karla Renata Cavalcanti de Santana

Árbitro de vídeo (VAR): Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

