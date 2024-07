O que é foie gras, comida presente no cardápio de Paris-2024 que causou polêmica

O aumento do fígado acaba desencadeando uma série de complicações nas aves, que acabam falecendo. A retirada do foie gras, inclusive, só é possível em animais mortos.

A Animal Equality - organização internacional que tem como objetivo acabar com a crueldade com os animais de produção - está colhendo assinaturas para a retirada do foie gras do cardápio dos Jogos Olímpicos de Paris.