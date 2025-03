Fórmula 1 nomeia os 20 melhores pilotos da história com apenas Ayrton Senna de brasileiro

No ano em que completa o seu 75º aniversário, uma lista com os melhores pilotos de todos os tempos foi divulgada nesta quarta-feira, no site da Fórmula 1, a fim de exaltar essa data tão marcante. Nesta relação, porém, apenas o brasileiro Ayrton Senna consta.

PUBLICIDADE Além de relacionar os pilotos, a homenagem abrange também tópicos mais abrangentes como os carros que marcaram época no transcorrer de mais de sete décadas de disputadas principais equipes, inovações e personalidades do mundo automobilístico. No topo da lista de vários recordes, o alemão Michael Schumacher é o primeiro a ser lembrado. O texto cita a sua estreia na Benetton, onde despontou para os holofotes da Fórmula 1 e dá destaque aos cinco títulos consecutivos obtidos ao volante da Ferrari.

Ayrton Senna comemora vitória do GP Brasil e acena com o boné em Interlagos em 28/03/1993. Foto: Luiz Prado/Estadão

O tricampeão mundial Ayrton Senna vem logo abaixo e sua trajetória de dez anos na Fórmula 1, interrompida tragicamente pelo acidente que o vitimou em 1994, no GP de San Marino, são citados. Considerado um dos ícones da categoria, o texto destaca ainda o legado deixado pelo piloto, a sua relação apaixonada com a torcida brasileira e a rivalidade histórica com o companheiro de equipe Alain Prost nos tempos em que guiou a McLaren.

A lista exibe nomes que estão na ativa como o heptacampeão Lewis Hamilton, que nesta temporada vai pilotar pela primeira vez uma Ferrari, bem como o holandês Max Verstappen, vencedor das quatro últimas edições da Fórmula 1.

Nomes históricos como o argentino Juan Manuel Fangio, que brilhou nas pistas durante a década de 1950, do austríaco Niki Lauda, tricampeão do mundo entre os anos 1970 e 1980 e ainda Alberto Ascari, outro pioneiro da categoria, também são homenageados. Duas ausências que chamam atenção nesta lista ficam por conta do brasileiro Nelson Piquet, três vezes campeão do mundo (1981, 1983 e 1987) e Emerson Fittipaldi, bicampeão em 1972 e 1974.

Lembrado na categoria dos pilotos, Senna também foi homenageado quando os carros que marcaram época foram citados. A McLaren MP4/4, que estabeleceu um novo padrão nos anos de 1980, e que tinha Senna e Prost como pilotos, é destacada ao ser citada na relação.