Fórmula 1: tempestade derruba teto de arquibancadas em Interlagos e deixa 6 feridos; veja vídeo

A organização do GP de São Paulo de Fórmula 1 confirmou que seis torcedores ficaram feridos durante a tempestade que atrapalhou o treino classificatório e causou danos em dois trechos de arquibancadas do Autódromo de Interlagos. Nenhum dos casos é grave e apenas dois precisaram de atendimento médico.

“As equipes do GP São Paulo avaliaram os acontecimentos ocorridas no autódromo de Interlagos nesta sexta-feira, 3 de novembro, em função dos fortes ventos e chuvas na cidade. Foram identificados alguns pequenos incidentes com espectadores, atendidos prontamente pelas equipes do evento”, informou o GP, em comunicado.

O Estadão apurou que, no total, seis torcedores sofreram ferimentos leves em razão dos danos causados pela tempestade nesta tarde. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informara apenas o caso de um fã do automobilismo que sofrera uma leve pancada na cabeça.

Arquibancada de Interlagos foi arrancada após forte tempestade. Foto: Reprodução/X/@@andyhone

O GP também confirmou os danos causados na própria estrutura de dois trechos das arquibancadas. Mas prometeu fazer os reparos necessários antes do início das atividades de sábado. “Algumas áreas foram danificadas, mas não houve comprometimento das suas estruturas, que já estão sendo reparadas para o evento de amanhã.”

Uma das arquibancadas afetada fica localizada na “Curva do Lago”, ao fim da “Reta Oposta”. Parte da lona foi arrancada pelo forte vento. Vídeos na rede social X (antigo Twitter) mostram o momento em que o vento causa o maior estrago, desprotegendo os torcedores na chuva. Em outro, espectadores correm para deixar as arquibancadas enquanto tentam se proteger da chuva e do vento forte. A pista de Interlagos ficou repleta de sujeira após o temporal.

Em outro setor, na “Junção”, pouco antes da “Reta dos Boxes”, o estrago foi maior, danificando uma das colunas de sustentação da própria arquibancada. Presente no local na hora em que o vento estava mais forte, o fotógrafo Andy Hone flagrou o momento que a estrutura envergou e disse ter corrido risco de morte. “Que dez minutos assustadores na pista! O teto de uma arquibancada colapsou na última curva e eu quase fui decapitado por detritos que caíram de lá”, declarou o especialista em fotos de F-1.

O vento era tão forte que a chuva superou as brechas do teto do paddock e invadiu a área de convivência de pilotos, jornalistas e convidados. Integrantes das equipes da F-1 precisaram correr para escapar da chuva.

O mau tempo interrompeu a prova classificatória faltando quatro minutos para o fim. O tricampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull Racing, cravou a pole position, seguido de Charles Leclerc, da Ferrari, e Lance Stroll, da Aston Martin. Neste sábado, os pilotos voltam à pista às 11h, quando acontece o treino classificatório que define o grid da corrida sprint, marcada para 15h30.

Leclerc admitiu susto com a forte chuva que caiu em Interlagos. “Foi provavelmente o treino mais estranho da minha carreira. Eu nunca havia enfrentado um tempo assim”, comentou o piloto. Leclerc se disse surpreso até com a posição que conquistou no grid. “Deu tudo certo para nós, de forma surpreendente, porque não estávamos muito bem.”

Max Verstappen assegurou a primeira colocação pouco antes das primeiras gotas de chuva caírem sobre o asfalto. “Nós não sabíamos quando a chuva ia começar. É um clima insano, o vento mudou rapidamente e perdemos um pouco de tempo com isso”, disse o tricampeão mundial, que largará da pole pela segunda vez em São Paulo.

Atual vencedor do GP, o britânico George Russell também reconheceu a surpresa pela virada rápida no tempo. “Eu nunca tinha visto uma mudança de tempo tão drástica assim”, disse o piloto da Mercedes.

A tempestade teve início nos minutos finais do treino, no Q3, a última parte da classificação. Assim que a chuva forte começou, os comissários decidiram encerrar o treino de forma prematura, a quatro minutos do fim.

A previsão inicial para esta sexta era de 40% de chance de chuva ao longo do dia. O mau tempo não deve permanecer para o fim de semana. Para sábado, a expectativa é de dia ensolarado, com temperaturas mais amenas. A máxima é de 27 graus. O domingo também deve ter sol, porém com números inferiores. Os termômetros não devem passar de 23 graus, com mínima de 13.