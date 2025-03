Um mês de Neymar: craque é tietado por adversários, reencontra gols e vive expectativa por seleção

A incerteza sobre a capacidade de Neymar jogar com qualidade em seu retorno ao Santos não existe mais. O jogador se mostrou decisivo e um expoente técnico da equipe do técnico Pedro Caixinha, semifinalista do Campeonato Paulista. Apresentado há 32 dias, o craque vive a expectativa de poder disputar o título do Estadual e voltar a ser campeão, enquanto mira a volta à seleção brasileira.

PUBLICIDADE Ele já está próximo da convocação. Em lista divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com 52 nomes pré-convocados para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, lá está Neymar. Não como atacante, como já figurou, mas como meia. Os 23 escolhidos por Dorival Júnior de maneira definitiva serão conhecidos na quinta-feira, 6. É a primeira vez, na gestão do treinador, que uma lista preliminar é divulgada antecipadamente. Quinto colocado na classificação, o Brasil enfrenta a Colômbia, em 20 de março, no Mané Garrincha, em Brasília; e a Argentina, dia 25, em Buenos Aires. Dois dias depois da convocação, será a semifinal do Campeonato Paulista. Caso o Santos derrote o Corinthians, fora de casa, e avance à final, Neymar vai jogar a primeira partida em 16 de março. A volta acontece uma semana depois dia 27, apenas 48 horas depois do duelo contra os argentinos. O esforço físico será grande, o que tem sido um ponto de evolução na volta do santista aos gramados após grave lesão no joelho.

Neymar completa um mês no Santos e pode ganhar nova oportunidade na seleção brasileira. Foto: Raul Baretta/Santos FC

“Eu acho que a volta do Ney é muito boa para o futebol brasileiro. Para ele, de uma forma geral também. Ele se sente bem aqui, está em casa realmente. A cada jogo, a gente já vê a evolução. O fato de ele conseguir jogar bastante jogos e não ter dificuldade com relação à lesão é muito bom, muito favorável”, disse Kaká, recentemente, ao Estadão

Desde que voltou ao Santos, Neymar jogou 90 minutos apenas uma vez, contra a Inter de Limeira. Foi justamente a partida na qual mais brilhou, com um gol (olímpico) e duas assistências. Antes disso, ele atuou por 85 minutos diante do Água Santa, quando marcou pela primeira vez na volta ao Brasil e também deu um passe que terminou com bola na rede. São seis participações em gols em sete jogos até o momento.

Neymar é tietado até por adversários que ‘acabou de rebaixar’

As camisas com o nome do craque, as faixas com os dizeres “100% Jesus” e as máscaras com seu rosto já mostravam indícios da “Neymarmania” desde antes da chegada do jogador. Quando o craque estreou isso se comprovou, com show de luzes na Vila Belmiro já no anúncio de seu nome pelo telão.

Era o esperado, diferentemente da cena de Alexandre Jesus, do Botafogo de Ribeirão Preto, imitando a tradicional comemoração de Neymar, a “careta” com as mãos ao lado do rosto e a língua para fora, para celebrar o empate contra o Santos.

“Nada contra o Neymar. Sou muito fã dele, não tem como não ser fã. Eu fiz (a comemoração) na resenha mesmo”, disse Alexandre Jesus após o jogo. Depois do apito final, fila de jogadores adversários para tirar foto com o santista.

Cena essa que se repetiu contra Novorizontino, Água Santa, Noroeste e Inter de Limeira. Este último é o mais curioso, já que a derrota por 3 a 0 para o Santos confirmou o rebaixamento da equipe para a Série A2 do Paulistão. Entretanto, a chance era única de ter uma foto ao lado de um dos principais jogadores do País.

Mesmo no clássico contra o Corinthians, jogo em que não foi tietado, Neymar foi lembrado com o “carinho” da torcida na Neo Química Arena, incluindo de amigos, como o corintiano MC Hariel. O confronto também o colocou frente a frente com Memphis Depay, “parça” dos tempos de futebol francês. A presença do santista fez o estádio bater recorde de público, mesmo cobrando mais caro.

Neymar fica até quando no Santos?

Esse foi o primeiro dos cinco meses de contrato que o jogador tem com o clube santista. Entretanto, o pai do craque, que agencia sua carreira, já afirmou que ele não pretende ir embora no meio do ano e que o curto acordo é para “dar tempo para o clube se reestruturar”.