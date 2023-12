10 produções sobre futebol sugeridas pelo Estadão e The New York Times para acompanhar no fim de ano

O futebol gera narrativas fantásticas. O folclore da bola é contado no cotidiano, mas também relembrado com saudosismo e, muitas vezes, apontando o que se deixa passar. O ‘The New York Times’ listou documentários sobre histórias marcantes do esporte, incluindo produções sul-americanas, como o filme que conta como Maradona tentou salvar o time de Culiacán, no México, ou a vida do goleiro colombiano René Higuita. Com dicas do NYT e sugestões do ‘Estadão’, veja as recomendações de produções sobre futebol (lista abaixo) para acompanhar neste fim de 2023.

As recomendações do NYT justificam-se para além de “Welcome to Wrexham”, série documental que conta como os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney compraram o clube galês Wrexham FC. Depois da negociação, a equipe conseguiu a sonhada volta ao futebol profissional, após ter garantido o acesso para a League Two inglesa (quarta divisão).

A seleção reúne também filmes que acompanharam seleções nacionais em Copas do Mundo. Há, ainda dicas do ‘Estadão’, sobre o Rei Pelé, quase um ano após a sua morte, e a corrupção no futebol brasileiro.

Trecho do filme 'Maradona no México', lançado em 2019. Foto: Netflix/Divulgação

1. Maradona no México (2019)

Diego Maradona vira técnico do Dorados de Sinaloa, clube mexicano que tenta voltar à elite do futebol do país. A cidade-sede do clube é Culiacán, conhecida pelo domínio do tráfico de drogas. Onde assistir: Netflix

Sugestão de Melanie Anzidei, do The New York Times

Documentário sobre inusitado goleiro colombiano foi lançado em 2023. Foto: Netflix/Divulgação

2. Higuita: O Caminho do Escorpião (2023)

Uma das figuras mais carismática do futebol dos anos 1990. O filme apresenta Higuita, sua família e muitos de seus ex-companheiros da época de ouro do futebol colombiano. A produção conta a origem do chute escorpião, passa pela relação com o traficante Pablo Escobar, até a “Regra de Higuita”, que reduziu a perda de tempo e mudou o recuo para o goleiro. Onde assistir: Netflix

Sugestão de Felipe Cárdenas, do The New York Times

3. O adeus ao Rei Pelé (2022)

Episódio especial do podcast ‘ ’ conta a vida do maior jogador da história do futebol, um dia após a morte de Pelé. A narrativa acompanha a história de Edson Arantes do Nascimento, desde Três Corações, em Minas Gerais, seus momentos de glória no futebol, até a aposentadoria. Onde ouvir: YouTube e Spotify

e Sugestão do ‘Estadão’

4. O Sequestro da Amarelinha (2022)

Em seis episódios, o podcast relata bastidores da corrupção no esporte, com foco no futebol brasileiro. O programa é apresentado por Jamil Chade e José Roberto de Toledo e tem coprodução da , Swissinfo e Rádio Novelo. Onde ouvir: Spotify

Sugestão do ‘Estadão’

Série documentou participação da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo feminina em 2023. Foto: Scott Barbour/AP Photo

5. Under Pressure: A seleção dos EUA na Copa do Mundo Feminina (2023)

A série mostra os desafios de uma das favoritas para o título da Copa do Mundo Feminina de 2023 (vencida pela Espanha). A equipe foi eliminada nas oitavas de final pela primeira vez na história. A série acompanha as atletas, mostrando a vida delas e os desafios além do futebol. Onde assistir: Netflix

Sugestão de Emily Olsen, do The New York Times

6. A Mão do Eurico (2023)

Entre conquistas e polêmicas, a produção mostra como Eurico Miranda foi um dos cartolas mais amados e mais odiados do Brasil. Ele comandou o Vasco por muitos anos. Onde assistir: Globoplay

Sugestão do ‘Estadão’

