A corrida pelas últimas vagas para a Copa do Mundo segue intensa na seleção brasileira

Com um treino no estádio Charlety, no sul de Paris, a seleção brasileira iniciou, na tarde de domingo, seus últimos preparativos para o último amistoso, antes da Copa do Mundo do Catar, contra a Tunísia, na próxima terça-feira, também na capital francesa. “Nesta reta final a base da seleção está pronta. A maneira do time jogar é essa temos que trabalhar forte,para jogarmos o nosso futebol e chegarmos com o ritmo forte à Copa”, disse o meia Fabinho ao Estadão. “Nesta altura, temos um esquema de jogo definido, com uma equipe com muita qualidade técnica e mostrando solidez.”

Segundo ele, o fato de o Mundial do Catar ser disputado no final do ano, no meio da temporada europeia, pode ser uma vantagem para a maioria dos jogadores, que como ele atuam em equipes do continente. “O espetáculo será melhor com jogadores com melhor nível físico. "

Leia também Com Neymar anfitrião e Disney como atração, elenco da seleção se divide na folga

Mais do que servir para entrosar o grupo de jogadores, para alguns poderá ser a derradeira oportunidade para carimbar o passaporte entre os convocados. É o caso de Éverton Ribeiro, do Flamengo, que disputa seu lugar no Mundial com Philippe Coutinho, do Aston Villa, que desta vez não foi convocado para os amistosos contra Gana e Tunísia, os últimos da seleção brasileira antes da convocação final.

Fabinho é um dos jogadores que buscam espaço entre os convocados para o Mundial no Catar. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

“Esses dias na França estão sendo importantes para mostrar que posso contribuir para a seleção brasileira “, disse ao Estadão, o meia Everton Ribeiro. “Tite me disse, também, que o que poderá definir um lugar na lista de convocados é fazer o melhor pelo meu time, o Flamengo. "

Para conseguir um lugar entre os 26 jogadores do Brasil, que estarão no Mundial do Catar, pode ajudar ser polivalente. Hoje meia defensivo no Liverpool, Fabinho, durante muito tempo jogou como lateral-direito, posição onde a seleção brasileira tem carência. Everton Ribeiro também pode jogar como ala ofensivo. “Jogarei onde tiver espaço: até de zagueiro”, brinca.