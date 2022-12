À espera de Di María, Scaloni pensa em plano B para a Argentina pelas quartas

Ainda sem saber se poderá contar com Di María para o duelo com a Holanda, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, o técnico Lionel Scaloni já ensaia alternativas para tornar a Argentina mais forte e decisiva no setor ofensivo. Lisandro Martinez, do Manchester United, e Leandro Paredes, da Juventus, são os cotados para entrar em campo.

Apesar de estar atento à evolução do experiente atacante da Juventus, que está sendo submetido a tratamento intensivo para superar um problema muscular na perna esquerda, o treinador vem testando outras opções nas atividades de campo.

Os problemas de contusão para conseguir escalar o setor de criação, aliás, vem se tornando um obstáculo para o comandante argentino. Na vitória sobre a Austrália, pelas oitavas, um novo problema de ordem médica atrapalhou seus planos. Escalado para a função de Di María, Alejandro Gomez acabou sofrendo uma entorse no tornozelo e precisou ser substituído na etapa final do confronto.

Ángel Di María segue em recuperação de problema muscular na perna esquerda. Foto: Ignacio Roncoroni/EFE

Como a partida com a Holanda está marcada para esta sexta-feira, o treinador vai dividir o seu tempo em ajustar a equipe com os possíveis substitutos e estar em constante conversa com o departamento médico da seleção argentina.

Um dos jogadores mais importantes do elenco, Di María vem trabalhando pesado. Enquanto todo o elenco esteve de folga no último domingo, o jogador da Juventus da Itália seguiu fazendo tratamento médico. Diante do seu poder de decisão, ainda mais em uma partida de caráter eliminatório, Scaloni deve esperar pela sua recuperação até momentos antes do jogo.

A Argentina chega para o duelo com os holandeses em um bom momento depois de estrear com derrota na Copa do Mundo do Catar para a Arábia Saudita. Depois disso, a equipe comandada por Lionel Messi venceu México e Polônia pela fase de grupos e voltou a obter mais um triunfo ao passar pela Austrália nas oitavas de final.