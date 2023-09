A Europa ainda precisa de jogadores brasileiros? Falta de protagonistas do País marca nova temporada

A saída de Neymar do Paris Saint-Germain para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, evidencia uma tendência que vem sendo observada há alguns anos no futebol europeu: a escassez de protagonistas brasileiros no Velho Continente, onde são disputadas as principais ligas. A evolução tática do futebol europeu e a sua exportação para outros cantos do planeta, bem como a situação financeira dos clubes do País e o desenvolvimento de outros locais, ajudam a explicar o porquê o Brasil não tem um atleta eleito melhor do mundo há quase duas décadas.

Atualmente, 86 jogadores brasileiros atuam nas Top 5 ligas da Europa. Desse montante, 29 estão na Premier League (Inglês), 18 na LaLiga (Espanhol), 6 na Bundesliga (Alemão), 19 na Serie A (Italiano) e 14 na Ligue 1 (Francês). Como de costume, a seleção brasileira também tem como base os atletas que estão no Velho Continente. Dos 23 convocados por Fernando Diniz, 17 atuam no futebol europeu, todos nas principais ligas.

Au revoir! Maior craque brasileiro nos últimos anos, Neymar deu adeus ao PSG após projeto frustrado e foi jogar na Arábia Saudita. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Com a exceção de Vinícius Júnior, cortado da seleção por uma lesão na coxa e substituído por Raphinha (Barcelona), entre os atletas convocados, quatro são considerados pilares indiscutíveis em seus respectivos clubes: os volantes Casemiro (Manchester United) e Bruno Guimarães (Newcastle), e os goleiros Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City) — atletas com funções defensivas.

Na última votação do Fifa The Best, vencida por Lionel Messi, os únicos brasileiros concorrendo ao prêmio foram Vini Jr. e Neymar. Na Bola de Ouro, Casemiro, Fabinho (ex-Liverpool e atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Vini Jr. ficaram entre os 30 finalistas, mas somente o último ingressou no Top 10, ficando em oitavo.

O último brasileiro a ser premiado coma Bola de Ouro foi Kaká, em 2007, quando atuava pelo Milan. O ex-meio-campista fez parte do elenco pentacampeão mundial na Coreia do Sul e Japão, cinco anos antes. Daquele time, outros três jogadores foram agraciados com o título de melhor do mundo: Ronaldo (1996, 1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2005). A hegemonia brasileira foi quebrada pela disputa entre Messi e Cristiano Ronaldo, vencedores do prêmio por sete e cinco vezes, respectivamente, nos anos seguintes.

Jogo posicional e DNA brasileiro em baixa

Após o Brasil conquistar o Penta em sua terceira final consecutiva de Copa do Mundo, a Europa passou por uma grande reformulação tática, baseada mais especificamente no jogo posicional. Criado pelo técnico holandês Rinus Michels, desenvolvido por Johan Cruyff e tendo como principal expoente Pep Guardiola, o conceito tem como base criar zonas dentro do campo, com jogadores ocupando posições específicas para sempre haver opções de passe. Assim, o time ganha superioridade numérica no campo adversário e progride com a bola por meio de triangulações.

O sucesso do jogo posicional, que garantiu os Mundiais de 2010 e 2014 para Espanha e Alemanha, respectivamente, se tornou o modelo a ser seguido por boa parte dos treinadores mundo afora, privilegiando atletas com um melhor desempenho tático do que técnico. Em contrapartida, o conceito é criticado justamente por inibir qualidades individuais durante o seu processo de implementação. Grandes nomes do futebol brasileiro, como Garrincha, Ronaldinho e Neymar, levaram o nome do Brasil para o mundo justamente com um estilo de improviso.

“É o risco que se correr se você trabalhar nesse engessamento, principalmente nas categorias de base. As categorias de base são essenciais para que não se perca isso, mas o que a gente nota nos últimos anos são muitos clubes trabalhando pela vitória, e não pela formação do atleta, desenvolvendo padrões táticos que suplantam a parte técnica. O jogador brasileiro precisa ter comprometimento tático, mas a liberdade técnica é o que faz ele o diferencial”, comenta Júnior Chávare, executivo de futebol com passagens pelo São Paulo, Grêmio e ex-observador técnico da Juventus, da Itália, no Brasil entre 2009 e 2012.

Expectativa por Diniz e futuro dos brasileiros na Europa

A escolha de Fernando Diniz como interino para a seleção brasileira anima quem acredita em um retorno da seleção ao DNA brasileiro. Isso porque o treinador é adepto de estilo mais funcional, com atletas migrando de posição e atuando de maneira mais livre, abrindo espaço para jogadas individuais e lances de improviso. Carlo Ancelotti, com quem a CBF garante estar fechado a partir de julho de 2024, também é adepto de um jogo que privilegia as qualidades individuais de seus atletas. Vini Jr. e Rodrygo ganharam espaço com ele no Real Madrid e atualmente são destaques e titulares absolutos do time espanhol.

Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa responsável por gerenciar as carreiras de Vini Jr, Lucas Paquetá, Endrick e Gabriel Martinelli, reconhece que o futebol brasileiro “perdeu prestígio” nos últimos anos por causa das duras eliminações em Copas do Mundo, mas destaca a grande presença de brasileiros na Premier League, a principal do mundo, e cita novos concorrentes no mercado para os brasileiros.

“A disseminação de conhecimento, e maiores investimentos em diferentes países na formação de atletas, tem feito com que brasileiros tenham que concorrer por lugares nos principais clubes do mundo com atletas de um número muito maior de nacionalidades, sejam europeias, africanas, ou asiáticas, sem dúvida, mas brasileiros não se desvalorizaram por isso. O fim da hegemonia de Messi x Cristiano Ronaldo fará com que nos próximos anos surja brasileiros com reais condições de o conquistar o prêmio de melhor do mundo”, diz.

Ele também entende que a má saúde financeira de clubes brasileiros impedem o desenvolvimento adequado dos atletas perante ao mercado. “No Brasil, não conseguimos saber o quanto um atleta vale no mercado relevante, que é o europeu, porque hoje, o principal componente para determinação do valor que deve ser pago pela transferência de um brasileiro que atua no Brasil, é a contabilidade de seu clube, os compromissos de curto prazo que ele tem. Clubes com finanças bem administradas, podem recusar três, quatro ofertas seguidas pela transferência de um atleta. Clubes mal administrados, não só aceitam a primeira oferta, como por vezes imploram por uma.”