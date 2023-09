‘A geração do Brasil é muito promissora, o objetivo é embutir competitividade’, diz Ramon Menezes

Ramon Menezes encarou uma verdadeira montanha-russa este ano. Elogiado pela campanha que deu ao Brasil o título do Sul-Americano Sub-20, ele ganhou a chance de comandar a seleção principal em três amistosos diante de seleções africanas - mas perdeu dois deles, incluindo uma derrota sofrendo quatro gols para Senegal. O que incomodou mesmo, contudo, foi o fracasso no Mundial Sub-20, com eliminação para a fraca seleção de Israel nas quartas de final. E esses insucessos por pouco não custaram a dispensa dele na CBF.

O treinador, contudo, ganhou uma nova chance. Ramon está à frente do projeto olímpico, e tem como missão dar ao Brasil o terceiro Ouro consecutivo nos Jogos de Paris-2024. Antes, porém, precisará classificar a seleção para o torneio. E ele está otimista quanto a isso. “Temos uma geração muito promissora”, considera. “(Meu objetivo é) fazer uma seleção que transmita confiança para o torcedor, jogando um Pré-Olímpico com muita competitividade, mas também que transmita essa confiança.”

A seguir, você confere os principais trechos da entrevista exclusiva concedida por Ramon Menezes ao Estadão na semana passada, antes do embarque para os dois amistosos da seleção olímpica diante do Marrocos.

Ramon Menezes vê o Brasil com uma geração talentosa, mas com necessidade de se tornar competitiva Foto: Pedro Kirilos / Estadão

Você está à frente de uma geração que tem talvez como os principais expoentes o Vitor Roque e o Endrick, mas ao mesmo tempo você não tem conseguido convocar os dois para jogarem juntos. Como é encarar isso?

O Vitor Roque eu fico muito feliz até de falar, porque eu presenciei todo o crescimento dele. Ele esteve conosco ano passado na preparação para (o Torneio de) Cariacica, no quadrangular, e logo no primeiro jogo ele atuou 45 minutos no segundo tempo contra o Paraguai e já emplacou. É um jogador que mostrou e vem mostrando toda a sua evolução, tem uma fome tremenda, uma vontade muito grande de crescer. É um jogador muito jovem, mas que já jogou duas Libertadores e que hoje é um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Mesmo já sendo contratado pelo Barcelona, é um jogador que não perde a sua essência, de querer mais, e isso é importante. Foi muito importante na campanha do Sul-Americano, artilheiro da competição, e esteve conosco na seleção principal. É um jogador que nós temos uma preocupação muito grande porque tudo é muito precoce. Nós estamos perdendo esses atletas muito cedo, e aí tem o processo da adaptação. Vários jogadores promissores estão tendo dificuldade de adaptação, talvez não consegue se adaptar no primeiro clube, vai pro segundo, vai pro terceiro, vai pro quarto e eu vejo que o Vitor ele vai passar essa etapa de adaptação, porque a cada dia ele surpreende. O Endrick, infelizmente, eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele já foi convocado aqui por nós em algumas oportunidades, para o Sul-Americano, para o Mundial, mas o Palmeiras na oportunidade não liberou. Se trata também de um ótimo jogador, um jogador promissor, assim como nessa posição há vários atletas, tem o Marcos Leonardo…

Você acha que a geração de atacantes é promissora para os próximos anos?

Temos ótimos jogadores, sim. Rodrigo Muniz que está lá fora, que voltou pro Fulham, tem o Brenner, que fez uma temporada fantástica na Udinese, Caio Jorge, que dispensa comentários… O Yuri Alberto também tem idade, e assim vai.

Como é que é preparar uma seleção olímpica, sub-20, tendo dificuldade em convocar jogadores porque os clubes não liberam?

Essa é uma situação que eu já acompanhava não estando aqui (na CBF), e a partir do momento que eu fui contratado pela CBF eu já sabia dessa dificuldade. Por outro lado, isso também mostra um pouquinho do nosso trabalho. O nosso dia a dia aqui é observar todos os atletas do Brasil e no mundo, pra sempre estar aumentando o radar, aumentando a possibilidade de ter novos atletas. Essa situação foi enfrentada no Sul-Americano, e conseguimos a conquista depois de 12 anos sem o Brasil ser campeão. Temos a possibilidade agora de jogar um Pan-Americano, e ela nos deu a possibilidade de jogar um Mundial. É uma dificuldade que a gente tem. Nós temos ótimos jogadores. A gente sabe que nós vamos enfrentar isso. Esta preparação, a primeira numa data Fifa, é excelente. Nós tivemos a possibilidade agora de trazer o que a gente imagina que nesse momento seja ideal pra seleção brasileira Sub-23. Para estes dois compromissos com o Marrocos, que é uma ótima seleção, já classificada para a Olimpíada. Nossa próxima competição é Pan-Americano, que também vai cair numa data que não é Fifa, que os atletas que forem convocados jogando aqui no Brasil vão perder aí cinco rodadas. E aí é a nossa construção, vendo também como vão estar os clubes nesse período. Nesta nossa preparação agora, nós fizemos a opção também de colocar alguns jogadores com idade pro Pan, já mostrando também a importância dessa competição. E também vários atletas com idade olímpica, já visando também o Pré-Olímpico.

A partir de agora, a tendência é que os jogos da seleção olímpica sejam sempre em datas Fifa?

Não, até porque o Pré-Olímpico não é uma data Fifa. Janeiro talvez dê, em novembro também tem uma data Fifa. Depois de novembro, precisamos trabalhar também pro Pré.

Nos Jogos Pan-Americanos, historicamente, a seleção não tem levado sua equipe olímpica principal. A sua ideia é levar os melhores?

A gente tem esperança de contar com aquilo que a gente tem de melhor, mas sabemos dos problemas. Nosso trabalho é aumentar sempre o radar de observações, dar oportunidade a novos atletas, encher todos de moral, porque se ele foi convocado é porque ele é aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente entende que seja o melhor. E tem acontecido, tivemos dificuldades lá no Sul-Americano, tivemos dificuldades também no Mundial, mas depois da convocação eu não fico lamentando.

Este ano você conviveu com vários momentos distintos. Começou super elogiado pela campanha no Sul-Americano, tanto que foi o que levou o presidente Ednaldo Rodrigues a te colocar de forma interina na seleção principal. Mas aí depois veio o Mundial, que o Brasil foi eliminado para Israel, e os resultados na principal não foram bons. Como foi conviver com essa montanha-russa?

Bom, primeiro que a minha vida sempre foi o futebol. Eu comecei minha carreira com 11 anos de idade, em 1983. Com 17, eu já estava entre os profissionais do Cruzeiro. Parei de jogar em 2013, então eu vivi 30 anos com toda essa pressão enquanto atleta. Depois veio a capacitação pra me tornar treinador, mas já ciente disso tudo. Costumo dizer que (no futebol) é ganhar ou aprender. Eu prefiro ganhar, mas por vezes você tem que aprender. O Mundial nós vivemos uma atmosfera que não tínhamos vivido até então. Um contexto que não serve de desculpa, mas mesmo com todos os desfalques, naquele jogo com Israel nós tínhamos condições de ganhar… Só que Israel foi melhor do que a gente. Eu fiquei muito preocupado depois daquele jogo muito mais em relação aos atletas do que por mim. Tenho 51 anos, e sempre disse que essa é uma geração muito promissora, com ótimos jogadores, e não é pelo fato de ter perdido nas quartas de final para Israel (que as coisas deveriam mudar). Aquele Mundial mostrou o momento do futebol sul-americano nessa categoria. O Uruguai acabou sendo campeão do mundo, o Brasil sendo campeão sul-americano, mostra toda a força sul-americana. A gente fica triste, mas tive que aprender. Cada dia, com tudo que acontece, você vai crescendo, vai melhorando, vai refletindo.

Sobre isso, você considera que os jogadores conseguiram assimilar? E essa força que você citou dos sul-americanos traz um pouco de medo para a disputa do Pré-Olímpico?

Não medo, mas é para você ver como está o nível do futebol sul-americano. Costumo dizer que é passo a passo, e antes Olimpíada tem o Pré-Olímpico, e a gente tem que se preparar muito. É uma competição que usa muito da competitividade. Na minha chegada aqui na seleção brasileira eu sempre usava isso muito com os atletas, que eu estava diante de uma geração muito promissora, mas um dos desafios era embutir na cabeça deles a competitividade. São duas vagas, e se você for analisar hoje o futebol sul-americano tem uma força gigantesca. Tem Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia e Equador também se aproximando disso. No sub-17, no sub-20, tem também a Venezuela. Então, o Pré-Olímpico é uma competição difícil, mas a confiança é muito grande. Voltando à primeira pergunta, eu acho que são jovens jogadores e é lógico que no momento todo mundo ficou sentido. Mas são jogadores que estão crescendo, que estão evoluindo a cada momento, jogadores que já estão no cenário mundial, jogando fora do País. Tem Andrey, Robert Renan, Arthur, Vitor Roque…

Ramon Menezes não teve bons resultados quando assumiu interinamente o comando da seleção principal Foto: Pedro Kirilos / Estadão

Em condições normais de temperatura e pressão, o Brasil disputa os Jogos Olímpicos do ano que vem. Até 2016 havia a pressão por nunca ter vencido, e agora a seleção vem de dois Ouros olímpicos consecutivos. Na sua opinião, a pressão pelo Ouro é maior ou menor agora?

Aqui sempre é pressão, futebol sempre é pressão. Na seleção brasileira você tem que ter na cabeça essa responsabilidade, e sei que os jogadores também tem isso. É um prazer grande vestir a camisa da seleção brasileira, e o mais importante vai ser o nosso trabalho, fazer com que a seleção entenda tudo isso. Fazer uma seleção que transmita confiança pro torcedor, jogando um Pré-Olímpico com muita competitividade, mas também que transmita essa confiança para o torcedor. Esse é o nosso desafio aqui dentro da seleção brasileira.

O Brasil estando na Olimpíada, ela vai acontecer quase ao mesmo tempo da Copa América. Você terá direito a convocar três jogadores acima dos 23 anos. Em 2016, a CBF fez um acordo com o Barcelona para liberar o Neymar da Copa América e ele poder disputar a Olimpíada - até porque era um desejo dele. Você pensa em levar jogadores acima da idade? E vai tentar negociar algo na mesma linha?

Cara, é uma pergunta muito interessante, muito inteligente… Mas eu tenho que voltar a falar no passo a passo. As nossas atenções hoje tem que estar voltadas primeiro para o Pan, e também em levar alguns jogadores com idade pro Pré-Olímpico. Depois, fazer esse Pré-Olímpico, e aí sim, lá na frente, pensar na Olimpíada. O Brasil tem esse histórico de levar atletas acima da idade, e sem dúvida nenhuma isso traz uma experiência para um grupo jovem.

Mas essa é uma resposta que vou ter só em março?

Sim, e espero, com confiança muito grande, que em março estejamos aqui falando desses três nomes.