A melhor hora para consertar o futebol é agora: Piqué e clubes europeus sugerem novos caminhos

O consenso, ao longo dos últimos anos, tornou-se perfeitamente claro. A Fifa pensa assim. O mesmo acontece com a Uefa, sua grande rival, e os arquitetos da proposta da Superliga Europeia e da maioria dos principais times das ligas principais do esporte. Até mesmo Gerard Piqué tem certeza disso. Eles não podem concordar em muitas coisas, mas todos concordam que o futebol tem de mudar.

Suas motivações tendem a se concentrar mais ou menos na mesma teoria, talvez melhor sintetizada por Piqué, o ex-zagueiro do Barcelona. A crença fundamental de sua Kings League é que as partidas de futebol são muito longas. Os adolescentes, ele está convencido, não conseguem prestar atenção a nada por tanto tempo hoje em dia.

Piqué não está sozinho. Andrea Agnelli, ex-presidente da Juventus, agora em desgraça, dizia regularmente que o futebol precisava fazer algo para conquistar os corações e as mentes da geração Tik Tok. O presidente do Real Madrid, Florentino Peréz, um porta-voz totalmente convincente para a juventude de hoje, fez dela uma parte central de seu campo para a Superliga.

Arbitragem sofreu importantes mudanças nos últimos anos, mas desafio do futebol é mexer na estrutura do jogo para torná-lo mais atrativo aos novos públicos. Foto: Andrew Boyers/ Reuters

Suas soluções, porém, variam muito. O princípio orientador da Superliga era que as pessoas realmente queriam mais encontros entre os mesmos times de elite. A Uefa, que se opôs a essa ideia, basicamente pensa a mesma coisa, se o redesenho da Champions League servir de indicação. A Fifa concorda plenamente, mas com a importante distinção de que todos esses jogos devem acontecer em competições para as quais ela vende os direitos de transmissão. Os clubes acham que mais dinheiro pode resolver o problema. Piqué, para seu crédito, pelo menos pensou um pouco fora da caixa. Ele seguiu a máscara da luta livre e a rota das armas secretas, ideias consideravelmente mais originais do que um Mundial de Clubes expandido.

Apesar de toda a divergência de opinião sobre os meios para atingir o objetivo, o tema básico é agora tão amplamente compartilhado e repetido com tanta frequência que é essencialmente aceito como fato. O futebol tem de mudar de alguma forma. E, no entanto, fundamentalmente, isso é muito estranho, porque o futebol – futebol de elite, futebol do século 21, Champions League e futebol da Premier League – passou as últimas duas décadas alcançando uma espécie de massa crítica sociocultural. Agora tem o tipo de alcance, impacto e engajamento que as religiões reais almejam. É, em praticamente qualquer medida, o passatempo mais popular de todos os tempos.

Isso não quer dizer que não deva estar aberto à ideia de mudança. O beisebol, um esporte não menos carregado de tradição e com tantos motivos para estar convencido de sua popularidade duradoura quanto o futebol, teve a humildade de alterar suas regras nesta temporada na esperança de proporcionar uma experiência mais atraente aos seus fãs. Os majors introduziram um relógio de arremesso, tentativas limitadas de pickoff e baniram certos turnos defensivos.

A inspiração para essas alterações, é claro, não foi apenas a preocupação crescente - e correta - de que três horas é muito tempo para um evento esportivo, mas o impacto da revolução analítica do esporte. O Big Data havia reescrito em algum nível genético como o beisebol foi jogado e como foi reduzido como um espetáculo. Ou, mais precisamente, como havia diminuído como espetáculo como seus fãs, condicionados ao longo de gerações, esperavam.

Esse problema específico não é o mesmo que o futebol está enfrentando. Ele também passou por uma revolução de dados nas últimas duas décadas. Há menos tiros de longa distância agora. A travessia é um pouco mais rara. Todo mundo ri das estatísticas de porcentagem de posse. Isso não significa que o produto não possa ser melhorado, embora o que chama a atenção é quantas de suas maiores deficiências são criadas pelo próprio esporte. A introdução do árbitro assistente de vídeo (VAR) provou ser quase universalmente impopular, e também a interpretação linha-dura do impedimento que gerou.

Árbitro Michael Oliver recorre ao VAR durante jogo do Champions. Foto: Antonio Pedro Santos/ EFE

Tudo isso está ao alcance das autoridades do jogo para resolver. O VAR deve ser invocado apenas para erros ultrajantes. As leis de impedimento devem ser liberalizadas para dar maior vantagem ao atacante. O futebol se encontrou na curiosa posição de tentar emocionar o público jovem e inconstante, emaranhando-se na regulamentação bizantina.

Há outras mudanças, também, que podem ser consideradas. Há, certamente, um forte argumento para um equivalente a um relógio de campo: em vez de jogar um jogo durante 90 minutos, não parece irracional sugerir que deveria ser uma hora, com o relógio parado toda vez que a bola sair do campo.

Estranhamente, porém, para todos os que têm o consenso de que o futebol precisa mudar, nenhuma das partes está convencida de seu iminente anacronismo e parece querer cogitar qualquer uma dessas alterações. Tampouco, aliás, qualquer um dos outros ajustes que possam servir para tornar o esporte mais atraente imediatamente: mecanismos para garantir uma distribuição mais igualitária de talentos, de modo a reduzir o desequilíbrio competitivo, ou maior compartilhamento de receitas, ou um limite na quantidade de jogadores que uma equipe pode adquirir.

BARREIRAS

Em anos discutindo como atrair mais jovens para o esporte, entretanto, ninguém parece ter mencionado a ideia de reduzir o paywall que o cerca, tanto na televisão quanto no streaming. A Kings League de Piqué provavelmente não será o futuro do futebol, mas provou ser popular pelo menos em parte, porque é gratuita para assistir no Twitch. No entanto, apesar de toda a discussão sobre a iminente irrelevância do esporte ou o fim de sua era de ouro, poucos daqueles que pregam o radicalismo parecem dispostos a trilhar esses caminhos.

A Fifa tem o prazer de lançar todas as novas competições que existem nas profundezas do cérebro galáctico do presidente Gianni Infantino. A Uefa vai redesenhar de bom grado a Champions League, e seus rivais tentarão bravamente derrubá-la. Piqué ajustará alegremente a maneira como os pênaltis funcionam, distribuirá as penalidades aleatoriamente e nomeará um “jogador secreto”.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino, cumprimenta o mandatário da Uefa, Alksander Ceferin. Foto: Armando Franca/ AP

Mas nenhum deles, por mais convictos que estejam de que o futuro tem de ser diferente, vai parar para pensar se a solução já esteve presente o tempo todo, se as pistas sobre como o futebol precisa mudar podem ser encontradas simplesmente olhando para o que o tornou popular em primeiro lugar. É quase como se nenhum deles realmente desejasse mudanças, a menos que isso acontecesse para beneficiá-los.