‘A partir do momento que a gente quitar a Arena, ninguém segura o Corinthians', diz Augusto Melo

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, vislumbra um futuro promissor para o Corinthians se o plano da torcida para quitar a dívida de R$ 710 milhões da Neo Química Arena concluir o objetivo. Até agora, a vaquinha organizada pelos Gaviões da Fiel já arrecadou mais de R$ 5 milhões. O próprio mandatário fez uma doação, no valor de R$ 1 mil, conforme mostrou em suas redes sociais.

“Uma instituição como o Corinthians, não é legal passar por isso, mas precisa de socorro. Essa iniciativa da Gaviões me deixou muito feliz e a torcida mais uma vez vai provar que é a torcida mais fiel do mundo, a maior do mundo e a mais consumista do mundo. Vai ficar para a história, é uma torcida pagando uma arena para seu clube de coração", disse Augusto em entrevista à ESPN.

Augusto Melo, presidente do Corinthians Foto: Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão

“Deixar uma coisa bem clara: é um projeto da Gaviões em que o Corinthians entrou de cabeça, autorizei, mas deixamos ontem o protagonismo para a Gaviões. Esperamos que o torcedor corintiano colabore. Vamos tirar o Corinthians dessa situação. A partir do momento que a gente quitar essa arena - a gente paga quase R$ 100 milhões de juros por ano, ninguém segura o Corinthians", completou.

PUBLICIDADE Melo é alvo de um pedido de impeachment, que seria votado nesta quinta-feira pelo Conselho Deliberativo do Corinthians, mas a reunião acabou sendo adiada. A nova data agendada para o encontro é segunda-feira. Diante do clima tenso que vem marcando os dias do clube, Augusto Melo comentou como tem convivido com essa situação. “Me sufocaram financeiramente mas não me venceram porque consegui buscar receitas fora para equacionar nossa dívida. De repente tentaram me sufocar emocionalmente: aguentei as pancadas. Aí foram para minha família. Meus filhos não podem pagar pelo que estou fazendo ou deixando de fazer. Até colete à prova de bala eu tive que usar. Toda a minha família hoje tem que ter carro blindado”, desabafou o dirigente à TNT Sports

O presidente também garantiu que o atacante Yuri Alberto vai continuar no Corinthians na próxima temporada. Alvo de críticas da torcida quando o Corinthians frequentou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o centroavante deu a volta por cima nesta reta final e foi peça fundamental na arrancada que o clube deu para trocar o risco do descenso no Nacional pela possibilidade de uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

“Ele está muito feliz aqui. Começamos o ano com muitos jogadores de base, não tínhamos elenco e nem credibilidade no mercado para contratar atletas. Hoje, graças a Deus, todos querem vir para o Corinthians. Não vamos nos desfazer de ninguém e a ideia é manter esse elenco", disse.

Após um ano conturbado, o jogador de 23 anos conseguiu dar a volta por cima fazendo o que mais sabe: gols. Em 54 partidas, ele balançou as redes 27 vezes. E mais, ainda disputa a artilharia do Nacional. O atacante tem 11 tentos, somente um a menos que Estêvão, o goleador máximo da competição até aqui.

Nas seis vitórias seguidas que culminaram com o salto do Corinthians na classificação (ocupa no 9º lugar com 47 pontos), Yuri Alberto esteve em campo em cinco jogos e deixou a sua marca em todos os confrontos. “Ele não vai sair”, reforçou o dirigente corintiano.