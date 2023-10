Abel atribui eliminação a Romero e rebate questões sobre escalação: ‘Vítimas do próprio sucesso’

Diante da eliminação para o Boca Juniors na semifinal da Libertadores, Abel Ferreira chegou à sala de imprensa irritadiço como era de se esperar. Para o português, o goleiro argentino Romero foi o grande responsável pela queda do Palmeiras.

“Fizemos tudo o que era possível para sairmos vitoriosos. Quem fez a diferença foi o goleiro do adversário, a quem o Boca deve a ida à final. O primeiro tempo foi truncado como é uma semifinal de Libertadores. O nosso adversário estava muito fechado. Na segunda parte, fomos melhores, mas o resultado não quis que fizéssemos mais do que um gol. O Boca veio com uma clara intenção e conseguiu. Cinco minutos de acréscimo é patético. Nada o que eu disser aqui vai mudar o resultado”, disse Abel.

Abel insistiu na mesma escalação do jogo de ida. No segundo tempo, o Palmeiras mudou sua cara com as entradas de Endrick e Kevin. O treinador, no entanto, se disse convicto de suas ideias e rebateu qualquer arrependimento sobre o uso dos garotos da base.

Abel Ferreira analisou a eliminação do Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores Foto: AP Photo/Andre Penner

“A imprensa brasileira é conhecida por isso no mundo. Hoje o responsável máximo pela derrota de hoje sou eu. É isso que quer que eu diga? Quem conhece esses jogadores? Quem acompanha os treinos todos os dias? Quem faz de tudo pelo Palmeiras? Eu durmo na cama que eu faço e ganho e perco com as minhas convicções. Tudo que faço é potencializar os recursos que temos. Tivemos muitas mais oportunidades lá e cá para fechar o jogo. O futebol é cruel. Mas é um orgulho muito grande ser treinador dessa equipe. Somos vítimas do próprio sucesso”, afirmou Abel.

Cabe ao Palmeiras agora a disputa do Brasileirão. A oito pontos do líder Botafogo, restam 13 rodadas em disputa. Para Abel, “esse ano dificilmente o Palmeiras vai fazer igual ao ano passado”, em que se sagrou campeão.

Consciência do trabalho

Continua após a publicidade

Outro que parou para falar sobre a eliminação do Palmeiras foi o diretor de futebol Anderson Barros. Na zona mista do Allianz Parque, o dirigente reconheceu a dor pela desclassificação na Libertadores e avaliou que o planejamento para o restante da temporada é constante..

“É muito dolorido. Perdemos da forma como foi hoje, mas precisamos ter consciência do que estamos fazendo. É a quarta semifinal consecutiva, das últimas Libertadores o Palmeiras ganhou duas. Na partida de hoje temos que lembrar, e eu sei que a Conmebol vai avaliar, o árbitro, porque não é possível aceitar a lentidão que aconteceu hoje. Dói muito quando o resultado não acontece. O trabalho é diário, é muito forte para as conquistas”, explicou Anderson Barros.

Questionado sobre o pensamento e planejamento do time para o restante de 2023, Anderson foi direto ao explicar que, no Palmeiras, não existe momento para que esse tipo de coisa seja feita. “O planejamento é um processo constante. O Palmeiras tem uma definição muito claro do que quer. Temos uma espinha dorsal e um trabalho de base que é exemplar e seguiremos apostando nisso. O que a gente procura manter o tempo inteiro é o equilíbrio. Temos alguns movimentos que não acontecem por respeitar o nosso limite financeiro. Mesmo assim, nas últimas temporadas, o Palmeiras é uma equipe que tem brigado pelos títulos”, finalizou.