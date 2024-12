Abel cita Senna de novo, define Palmeiras como uma ‘sombra’ e se diz triste com jogadores

Abel Ferreira reconheceu que o Palmeiras teve uma temporada abaixo do que já demonstrou desde que ele chegou ao clube e confessou que terminou a última rodada do Brasileirão decepcionado com seus atletas. Ainda assim, o técnico descarta que esteja “tudo mal”. Ele voltou a citar Ayrton Senna para defender que nem sempre é possível vencer e parabenizou o Botafogo pelo título.

PUBLICIDADE “Gostaria de parabenizar John Textor e meu conterrâneo Artur Jorge pela campanha. Vocês são os merecidos vencedores, parabéns”, disse ao abrir a entrevista coletiva após a derrota para o Fluminense. Abel também citou o capitão botafoguense Marlon Freitas e parabenizou o elenco alvinegro. Diferente de outros momentos, em que o treinador defendeu a equipe de críticas, Abel disse que a torcida foi “gentil” com as vaias, diante de um Palmeiras que sintetizou os erros da temporada na despedida de 2024. “(Nossa competitividade) É o que mais me orgulho todos os dias, menos hoje. Estou muito triste com o que meus jogadores fizeram aqui hoje”, lamentou. “Hoje não lutamos. Fomos uma sombra daquilo que era para ser o Palmeiras. Hoje tem direito de criticarem de cima a baixo. Faltou alma”, avaliou.

Abel Ferreira lamentou desempenho do Palmeiras, mas negou que 'tudo esteja errado'. Foto: Felipe Rau/Estadão

Abel voltou a citar Ayrton Senna, em chavão sobre não dar para vencer sempre. “Não preciso falar mal do Palmeiras para enaltecer o que o Botafogo fez, que foi histórico. Foi o clube que mais investiu na América do Sul. Vamos tirar o chapéu. O Ayrton Senna não deixou de ser uma referência para todos nós porque, em 10 anos, venceu somente três títulos”, disse.

O técnico concluiu relembrando que não pode garantir títulos. “O que vou dizer é que vamos usar todos os nossos esforços para combater o investimento do Botafogo, do Cruzeiro, do Atlético-MG, do Flamengo”, elencou.

Em tom fatalista, semelhante a quando afirmou que o Brasileirão já estava decidido na 37ª rodada, Abel voltou a enaltecer o Botafogo. “Eu queria ganhar todos os anos, mas, quando um rival é melhor que o Palmeiras, como é o Botafogo, eu só posso chegar aqui e fazer o que eu fiz e dar parabéns ao campeão”.